Suomen Majakkaseura haluaa palauttaa Ulkokallan majakan alkuperäiseen asuunsa – Toiveissa myös majakan 150-vuotisjuhla

Suomen Majakkaseura ehdottaa Kalajoen kaupungille yhteistyötä Ulkokallan majakan lyhtykojun palauttamiseksi alkuperäiseen asuunsa. Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina esitystä, jonka mukaan asiasta kirjelmöitäisiin liikenne- ja viestintäministeriölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Määräraha pyrittäisiin saamaan valtion ensi vuoden budjettiin.

Ulkokallan majakka on valmistunut vuonna 1871, eli se täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Lyhtykoju on uusittu vuoden 1970 tienoilla. Alkuperäinen lyhtykoju on edelleen toimintakuntoisena Kotkassa Merikeskus Vellamon pihassa.

– Egyptin aarteitakin on viety British Museumiin, vertaa Suomen Majakkaseuran hallituksen jäsen Pekka Väisänen, joka on ollut aktiivinen Ulkokallan majakka-asiassa.

– Alkuperäinen lyhtykoju vaihdettiin nykyiseen, erittäin rumaan ”mutteriin”. Alkuperäistä lyhtykojua ei museosta saa, eikä sitä muutenkaan voisi enää asentaa paikalleen, kun se on niin vanha, Väisänen selvittää.

Majakan alkuperäinen lyhtykoju on Kotkassa merimuseon pihassa. Pekka Väisänen

Sen sijaan suunnitelmana on valmistuttaa uusi lyhtykoju alkuperäisen mallin mukaan. Näin tehtiin vuonna 2000 Helsingin Harmajan majakalle.

– Tehän olette konepajarikasta seutua, joten joku konepaja voisi tehdä Ulkokallan lyhtykojun sponssattuun hintaan, Väisänen ehdottaa.

Alkuperäinen lyhtykoju on valmistettu Ranskassa. Sen paljastaa tuuliviirissä länttä tarkoittava kirjain O.

Väisänen toteaa, että nyt alkaa olla jo kiire saada hanke hallituksen kehysriiheen. Lisäksi koronaepidemia on nyt muuttanut kaiken, ja tämäntyyppiset hankkeet saattavat hautautua isompien tarpeiden alle.

– Mutta tämähän sopisi myös työllisyystöiksi. Ensi vuonna tullaan tarvitsemaan todella paljon elvytystöitä.

Väisänen veikkaa, että lyhtykojun uusiminen maksaisi noin 100 000 euroa.

Majakkaseuran toiveena on, että seura ja Kalajoen kaupunki järjestäisivät yhdessä juhlat Ulkokallan majakan 150-vuotispäivän kunniaksi 15.9.2021. Samalla voitaisiin juhlistaa alkuperäiseen asuunsa palautetun majakan käyttöönottoa.

Samaan aikaan täyttää 150 vuotta myös Marjaniemen majakka Hailuodossa. Kummallakin on ollut sama arkkitehti, Axel Hampus Dahlström.

– Jos ei korona tuhoa kaikkea, niin ensi vuonna on tarkoitus julkaista Perämeren majakoista kertova kirja, jossa pääosissa olisivat Ulkokalla ja Marjaniemi. Lisäksi tehtäisiin dokumenttielokuva. Juhlallisuudet huipentuisivat 150-vuotisjuhliin Kalajoella ja Hailuodossa, Väisänen suunnittelee.

Ulkokallan majakka on Pekka Väisäsen mukaan Marjaniemen majakan pikkuveli. Ne ovat muutoin samanlaiset, mutta Ulkokallan majakka on pienempi.

– Nämä majakat ovat osa Suomen ainoaa majakkasarjaa, johon kuuluu kaikkiaan kuusi majakkaa. Niiden kaikkien suunnittelija on A. H. Dahlström, joten tässä kunnioitetaan samalla hänen suurta työtään.

Marjaniemen majakka ei kaipaa entisöintiä, koska se on säilynyt alkuperäisessä asussaan.

Valtion omistuksessa oleva Ulkokallan majakka on 13,7 metriä korkea, tiilirakenteinen ja mustavalkoinen. Se on edelleen toimiva, vaikka se kuten muutkin majakat on käynyt käytännössä tarpeettomaksi merenkululle.

– Tarpeettomien majakoiden kohtalo on odottanut päätöstä varmaan 20 vuotta. Mietitään, mitkä pidetään väyläviranomaisella ja mistä hankkiudutaan eroon. Veikkaan, että Ulkokalla kuuluu niihin, mistä halutaan eroon, Väisänen arvelee.

Suomen Majakkaseura pyrkii suojelemaan majakoita ja niiden rakennus- ja kulttuurihistoriaa. Seuran mukaan Suomessa on vain noin 20 arvokasta, historiallista valomajakkaa.

Väisänen toteaa, että parinkymmenen kilometrin päässä mantereesta sijaitseva Ulkokalla on kuulunut olosuhteiltaan Suomen ankarimpiin majakoihin.

– Kun Märket aloitti vuonna 1885, valtio päätti, että kolmen majakan miehistölle maksetaan ylimääräistä ruokarahaa. Nämä kolme kovaa majakkaa olivat Märket, Bogskär ja Ulkokalla, koska sinne saattoi jäädä eristyksiin.

Ulkokallan majakan miehitys lopetettiin 1974, kun majakka automatisoitiin.