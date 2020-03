Tapani Postila pohtii kolumnissaan poltetun maan taktiikkaa: Viinaa, virtsaa ja löylyä lauteilla

Vodkaa ja saunaa? Kyllä. Kurkkuun kostuketta ja sitten istumaan pitkäksi toviksi lauteille. Noilla suomalaiseen maisemaankin mahtuvilla ohjeilla neuvoi Valko-Venäjän presidentti, siis diktaattori, Aleksandr Lukashenko jo viikko sitten kansalaisiaan koronantorjuntaan.

Viinaksisen saunomisen lisäksi maatalousvaltaisen valtion päämies tokaisi, että peltotyöt kyllä parantavat tarvittaessa. Euroopan kummallisimman presidentin kommentit sai tietenkin heti jättää omaan arvoonsa.

Lukashenko ei ole ainoa koronan kanssa omaa linjaa vetävistä maan isistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on koronaviruksen etenemisen aikana laukonut kummallisuuksia kuin revolverin piipusta. Välillä Trump on väheksynyt koronaa ja hetken päästä pitänyt sitä vakavana. Suurvallan johtaja on aiheellisesti huolissaan maansa talouden jyrkästä alamäestä, mutta sammakko karkasi suusta lausahdukseen Yhdysvaltojen aukiolosta jo pääsiäisenä. Ei kuitenkaan auta jalan polkeminen Valkoisessa talossa. Ei aukene ovet.

"Tropiikin Trumpiksi" nimetty ja vertauksesta ylpeä Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on myös jyrähdellyt koronan takia. Etelä-Amerikan mahtimies ei sulata, että maan alueviranomaiset ovat lähteneet rajoittamisen tielle koronan vuoksi. Hän ei voi käsittää, että kouluja on suljettu, koska vaarassa ovat "vain" ikääntyneet, yli 60-vuotiaat. Tartuntojen leviämistapa on siis päämiehelle täysi mysteeri.

Brasiliassa presidentin valta ei ulotu kaikessa osavaltioihin, ja se on saanut Bolsonaron raivoamaan. Hänen mukaansa täytyy hylätä poltetun maan taktiikka, johon kuuluu ihmisten sulkeminen koteihinsa suurella mittakaavalla. On ironista, että Bolsonaro viittaa poltetun maan taktiikkaan, kun hänen valtakaudellaan Amazonin sademetsiä on poltettu maan tasalle ennennäkemätöntä tahtia.

Koronaa yritetään torjua ja parantaa myös mitä kummallisemmilla keinoilla. Puoskaroinnin makua on paljon ilmassa ja joillakin suussa. Intiassa naudan virtsan terveysvaikutuksiin on luotettu lujasti jo pitkään. Pyhän eläimen virtsaa juomalla halutaan pitää koronakin loitolla.

Tolkullisella maalaisjärjellä ajattelevat ihmiset ovat toista mieltä.