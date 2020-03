Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Poikkeusajat vaativat poikkeustoimia

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Ely-keskukset laativat parhaillaan uutta mallia helpottaa pienten yritysten korona-ahdinkoa. Tarkoituksena on avata yrityksille maanantaina (Keskipohjanmaa.fi 27.3.) virtuaalinen haku, jonka avulla yrittäjä voi anoa Ely-keskuksesta enimmillään jopa 10 000 euron tukipottia palkkakustannusten hoitamiseen. Avustuksen määrä on vielä valmistelussa ja se voi vielä hyvinkin muuttua eduskunnassa. Ohjaava asetus annettaneen 2. huhtikuuta.

Ajatuksena on ohjata tuki ennen kaikkea pienille, 1-5 työntekijän työnantajayrityksille. Johtaja Petri Keränen Ely-keskuksesta lupaa, että hakemukset käsitellään nopeasti, ja rahat pitäisivät tulla tilille jopa päivissä, jos palvelu ei kovin pahasti ruuhkaudu. Jotta avustus menisi nopeasti ja juohevasti perille, Ely-keskukset ovat kutsuneet apuun myös kuntien elinkeinotoimen ja yrittäjäyhdistykset.

Moni mahdollisesti miettii, miksi vasta nyt? Tosiasiallisesti valtio on toiminut ripeästi. Koska kysymys on avustuksesta, jota ei tarvitse maksaa takaisin, asetus on pyritty valmistelemaan huolella, jotta hyvän hallinnon periaatteet toteutuvat.

Poistaako uusi palkkatuki pilvet taivaalta. Tuskin. Silti se antaa yhden työkalun enemmän taklata sitä suurta menetystä, minkä elinkeinoelämä ja tärkeät pienyrittäjät kokivat koronaviruksen rantauduttua Suomeen valtion säätämine rajoituksineen. On kohtuullista, että menetyksiä korvataan mahdollisimman paljon, sillä koronaviruksen muodostama talouden takapakki ei missään oloissa kuulu normaalin yritysriskin piiriin. Tällöin valtion on viimesijassa turvattava markkinatalouden toimivuus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomessa valtiovallan on edistettävä elinkeinoelämää jopa enemmän kuin esimerkiksi läntisessä Ruotsissa. Täällä elinkeinotoiminnan ja liikkumisen rajoitukset ovat Ruotsia tiukemmat. Vaarallista koronaa taklataan hyvin voimakkailla ja rajuilla keinoilla. Toimenpiteitä ohjaavat kestävät arvot elämän jakamattomasta pyhyydestä. Tällä kertaa Suomi on Ruotsia edistyneempi ja viisaampi.