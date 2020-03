Kokkolan Tiikereiden Jiri Hänninen, Anton Välimaa ja Niklas Breilin lentopallomaajoukkueen isoon ryhmään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Joel Banks on yhdessä apuvalmentaja Sami Kurttilan kanssa tehnyt pitkin talvea tiukasti töitä pelaajatatarkkailussa tulevaisuutta ajatellen.

Perjantaina päävalmentajalla oli valmiina 33 pelaajan suuruinen ns. ison ryhmän pelaajalista. Katseita on jo vahvasti suunnattu monellakin tavoin ensi vuoden osittain kotimaassa pelattaviin miesten EM-kisoihin.

Banksin listalla on seitsemän yli 100 maaottelun kokemuksen omaavaa pelaajaa, mutta myös kymmenen maajoukkuedebyyttiään odottavaa nuorta miestä päättyneellä kaudella Mestaruusliigassa loistaneiden Jiri Hännisen ja Miro Määttäsen johdolla.

– Olemme seuranneet pitkin talvea Samin kanssa pelaajia tiiviisti Mestaruusliigassa ja muissa Euroopan sarjoissa. Ymmärrän täysin muutamien pelaajien jäämisen pois erinäisistä syistä, heillekin ovet ovat kuitenkin edelleen auki tulevaisuudessa, Banks valottaa valintoja liiton tiedotteessa.

Pitkin talvea tehdyt suunnitelmat tästä keväästä ja tulevasta kesästä ovat kokeneet viime viikkoina suuren muutoksen, kun ainoiksi peleiksi suunnitellut Euroopan Hopeisen liigan pelit peruttiin ja yhteistreenaaminenkin on osoittanut mahdottomaksi alkukesän suhteen.

– Nyt olemme tilanteessa, jossa suurin osa loistavasti edenneistä suunnitelmista on siis joutunut roskakoriin koronaviruksen takia. Valtava pettymyshän tämä tilanne on, odotin valtavasti hienoa kesäkautta. Mutta nyt tilanne on tämä ja teemme kaikkemme näissä olosuhteissa.

Banks tuli maajoukkueen päävalmentajaksi nopealla aikataululla viime kesänä. Tähän kesään englantilainen oli pääsemässä asioihin käsiksi täysin erilaisista lähtökohdista. No, erilaisiksi ne muodostuivat lopulta toivotusta poikkeavalla tavalla.

Nyt ensimmäinen askel on pelaajille maajoukkueen fysiikkavalmennuksen tekemä kartoitus ja sitä seuraava henkilökohtainen harjoitusohjelma. Tehdään asioita, jotka nyt ovat ympäröivien tekijöiden mahdollistamia.

– Heinäkuussa olisi nyt tavoitteena päästä tekemään töitä yhdessä. Tarkoitus on kutsua mahdollisimman moni, noin 25 pelaajaa treenaamaan ja näyttämään osaamistaan tavoitteena vuoden 2021 EM-kisat. Materiaalimme laajennus on iso juttu, saadaan oikeaa kilpailua pelipaikoista, Banks linjaa.

Kokkolan Tiikereistä maajoukkueringissä ovat Jiri Hännisen lisäksi passari Anton Välimaa sekä libero Niklas Breilin. Lisäksi maajoukkueessa nähdään monta entistä Tiikerit-pelaajaa.