Lentoasemille tulee uudet tiukemmat keinot kotiinpalaajien saattamiseksi karanteeniin – Yksikään koneeseen noussut ei enää pääse livahtamaan huomaamatta ulos

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoi perjantai-iltana uusista turvallisuuskäytännöistä, joilla estetään Suomeen palaavien matkustajien holtiton liikkuminen ja mahdollinen koronaviruksen levittäminen.

Jatkossa viranomaiset tietävät jokaisen matkustajan nimen jo silloin, kun he nousevat lähtöpaikassaan paluulennolle kohti Suomea. Yksikään näistä henkilöistä ei pääse vapaasti ulos lentoasemalta ennen viranomaisten tapaamista ja sitoutumista 14 vuorokauden karanteeniin.

– Siitä lähtien hän on kontrollissa, tiivistää valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.

Jokainen matkustaja täyttää esitietolomakkeen, jossa hän kertoo minne on menossa karanteeniin ja tuntemuksensa omasta terveydentilastaan.

Lomakkeen perusteella matkustajat jaetaan neljään ryhmään, joilla jokaisella on omat toimenpiteensä.

Yksi ryhmä on henkilöt, joilla ei ole asuinpaikkaa Suomessa. He joutuvat 14 vuorokaudeksi karanteeniin, jonka jälkeen he voivat valita, minne siirtyvät Suomessa. Lapset jäävät Helsinkiin.

Toinen ryhmä ovat oirehtivat henkilöt. Heidät siirretään ensin terveydenhuollon neuvontapisteeseen ja mahdollisiin koronavirustesteihin. Mikäli testistä ei tule koronavirusta, matka jatkuu kahden viikon karanteeniin. Jos koronatulos on positiivinen, seuraavat hoitotoimenpiteet.

Kolmas ryhmä ovat ne, jotka olisivat palanneet kotiinsa julkisella liikenteellä. Heille järjestetään joko kyyti kotiin tai karanteeniin pääkaupunkiseudulla. Julkista liikennettä ei saa käyttää.

– Kuljetukset kotipaikalle maksetaan valtion varoista, sanoo Kurvinen.

Neljännessä ryhmässä ovat henkilöt, joilla on oma auto, jolla he voivat siirtyä suoraan karanteeniin tai kotiin.

Ryhmille yhdestä kolmeen järjestetään kyydit, he eivät voi itse vaikuttaa liikkumisjärjestelyihinsä. Kotikaranteeniin tai valtion karanteeniasuntoihin pääsee valtion järjestämällä linja-autolla tai taksilla.

Kaikki ryhmät sitoutuvat noudattamaan karanteeniohjeita allekirjoituksellaan. Vastuu karanteenin noudattamisesta ja ihmisten välttämisestä on karanteenissa olevalla itsellään.

Jatkossa Suomeen palaavien matkustajien kotiutuslennot tulevat pääosin Helsinki-Vantaan lentokentälle. Kurvinen arvioi, että 95 prosenttia lennoista tulee sinne. Perjantaina iltapäivällä saapui kolme kotiutuslentoa maailmalta Helsinki-Vantaalle.

– Jos tullaan Turkuun, Turussa on samat järjestelyt.

Toimet ovat astuneet voimaan perjantai-iltana.