Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen puheenvuoro: Etäällä mutta yhdessä–  taistelua elämän puolesta

Puheenvuoro

Jutta Urpilanen

Koronavirus aiheuttaa mittavaa inhimillistä kärsimystä niin Euroopassa, kuin myös maailmanlaajuisesti. Maailma ei palaa ennalleen. Yhteinen kokemus elämämme haavoittuvuudesta jättää jälkensä. Nyt jo näemme, että se tuo meidät yhteen taistelemaan elämän puolesta. Se tuo yhteen niin kansakuntaa kuin Eurooppaa – toivottavasti koko kansainvälistä yhteisöä.

Samaan aikaan tilanne pakottaa meitä etäämmälle toisistamme. Jokainen meistä joutuu nyt tinkimään omista vapauksistaan viruksen leviämisen hidastamiseksi. Jokainen joutuu rajoittamaan liikkumistaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kyse ei ole vain sinusta tai minusta, vaan meistä kaikista.

Työelämässä on digitaalisten työkalujen käyttö lisääntynyt merkittävästi, niin myös Euroopan komissiossa. Komissaarien muodostaman kollegion kokouksiin osallistutaan nyt etänä tietokoneruudun välityksellä. Matkustamista on rajoitettu, tapaamiset siirretty pidettäväksi puhelimitse tai videokokouksina ja kaikkia suurempia yleisötilaisuuksia on siirretty eteenpäin.

Suomen tapaan kaikki Euroopan unionin jäsenmaat ovat tehneet tärkeitä päätöksiä sairastuneiden hoidosta ja taudin leviämisen hidastamisesta. Päätöksiä on tehty myös sen taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi. Kun yhä useampi kohtaamamme haaste ei kunnioita kansallisia rajoja, ratkaisuja on haettava myös vahvasta yhteistyöstä.

Eurooppa on nyt joukkue, jolla on sama maali. Ihmisten terveys on nyt asia numero yksi. Tehokas yhteistoiminta on erityisen tärkeää. EU ja jäsenmaat koordinoivatkin tiiviisti epidemian vastaisia toimia. Komissio, terveysministerit sekä virkamiehet ja viranomaiset pitävät jatkuvasti yhteyttä. Komissio rahoittaa virukseen tehoavan rokotteen kehittämistä. Varmistamme myös terveydenhuollon tarvikkeiden saatavuutta Euroopassa yhteishankinnoilla ja yhteistyöllä tarvikevalmistajien kanssa.

Nopeasti heikentyvässä taloudellisessa tilanteessa komissio haluaa myös lisätä jäsenmaiden taloudellista liikkumavaraa. Komissio on tehnyt investointialoitteen koronavirukseen vastaamiseksi. Esitämme, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoista suoritettuja ja käyttämättä jääneitä ennakkomaksuja ei perittäisi tänä vuonna jäsenmailta takaisin. Myös vakaus- ja kasvusopimus antaa epidemian vuoksi mahdollisuuden jäsenmaiden mittavillekin elvytystoimille. Tavoitteena on poikkeustilanteessa turvata työpaikkoja ja ihmisten toimeentuloa.

Komissio auttaa jäsenmaita tekemään tarvittavia tukipäätöksiä myös keventämällä tilapäisesti jäsenmaita koskevia valtiontukisääntöjä. Näemme myös Suomessa kasvavan tarpeen tukea yrityksiä, joiden toimintaan koronaviruksen vaikutus on shokinomainen. Meidän on tärkeätä ymmärtää, että yritykset ovat osa yhteiskunnan sosiaalista rakennetta. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta väistämättä syntyvä vaurio jäisi mahdollisimman pieneksi. Haluamme varmistaa nopean toipumisen. Siksi komissio valmistelee jo siltaa yli vaikeimman vaiheen niin sanotun koordinoidun exit-strategian muodossa.

Virus leviää ihmisten liikkuessa ja kohdatessa toisiaan, joten koordinoimme myös liikkumisrajoituksia. Muutimme lentoliikennettä koskevaa sääntelyä. Näin turvasimme alan toimijoiden tilannetta, joka edelleen on hyvin vakava. Edistämme lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden liikkumista sisämarkkinoilla nopeasti ja ilman esteitä. Luomme niitä varten niin sanottuja vihreitä käytäviä.

Edesmennyt presidentti Mauno Koivisto tunnetaan lausahduksestaan: ”Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin.”

Vaikeasta ja vakavasta tilanteesta huolimatta olen koivistomainen optimisti. Me voitamme tämän viruksen, ja teemme sen yhdessä. Se tulee kuitenkin vaatimaan vielä paljon työtä. Ilman vaurioitakaan emme selviä.

Olemme kuitenkin vahvempia yhdessä. Koronavirus on synnyttänyt globaalin kriisin. Moni EU:n kumppanimaa kohtaa kriisin meitä huomattavasti haastavammissa olosuhteissa. Heitä auttaa tekemämme pitkä yhteistyö terveydenhuollon palvelujen ja terveysturvallisuuden vahvistamiseksi. Esimerkiksi Afrikka tulee kuitenkin tarvitsemaan kumppanuuttamme.

Teemme nyt vahvasti yhteistyötä muun muassa maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa kriisin torjumiseksi. Yhteistyö on tiivistä myös G20:n puitteissa.

On myös ilmiselvää, että kumppanuustyössämme tulevat lähivuosina painottumaan terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen ja kriisin taloudellisten ja sosiaalisten seurauksien hoitaminen.

Koronavirus ei valitettavasti myöskään ole viimeinen vaikea asia, joka meidän on yhteistyössä ratkaistava. Kriisin keskelläkin on siis erittäin tärkeää pitää huolta kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteisistä työkaluistamme. Kumppanuus on monesti paras lääke, kun hätä on suurin.

Puheenvuoron kirjoittaja on kokkolalainen kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen.