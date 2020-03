Oulun Kärpät ja Kokkolan Hermes jatkavat yhteistyötään kaksi seuraavaa kautta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Hermes ja Oulun Kärpät ovat sopineet yhteistyön jatkosta kevääseen 2022 saakka. Liigaseura Kärppien ja Mestis-seura Hermeksen yhteistyö alkoi kaudella 2017–18.

– Yhteistyö on toiminut hyvin ja vastannut odotuksia. Tavoitteena on ollut, että kyseessä olisi kahden suunnan katu, jonka liikenne hyödyttää molempia osapuolia, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertoo.

– Työskentely Hermeksen urheilutoimenjohtaja Pasi Tuukkasen kanssa on ollut joustavaa ja ratkaisuhakuista. Olemme yrittäneet löytää pelaajat etusijalle asettavia ratkaisuja. Hermes on hyvä seura ja toivottavasti pystyy jatkamaan tässä tilanteessa nykyisellä kasvu-urallaan. Mielenkiinnolla ja tyytyväisenä panin merkille myös seuran ensi kauden valmentajaratkaisun: Jere Härkälä on hyvä valmentaja, Aho kiittelee.

Hermeksen Pasi Tuukkanen on samoilla linjoilla.

– Yhteistyömme Kärppien kanssa on ollut juuri sitä mitä sovimme 2017, kun ensimmäisen sopimuksen kirjoitimme. Arjen työ sekä kontaktit toimivat hyvin ja Kärppien kollega Harri Aho on ollut itselleni hyvä mentori vuosien aikana, Tuukkanen sanoo seuran tiedotteessa.

Päättyneellä kaudella Kokkolassa pelasivat Kärppien Liiga- tai A-nuorten joukkueesta mm. Julius Hermonen, Tino Metsävainio, Tommi Järvitalo, Tuukka Tieksola, Zdenek Sedlak ja Jesse Moilanen. Aiempina vuosina Hermeksessä ovat olleet lainalla mm. Jesse Koskenkorva, Justus Annunen, Radek Koblizek sekä kuluvalla kaudella Hermeksen sopimuspelaajana ollut Juho Korhonen. Hermeksen riveissä pelasivat kuluvalla kaudella myös Kärppien kasvatit Oskari Kantola, Vilho Heikkinen, Reko Tornberg ja Eetu Paasovaara.

Kaudella 2019 – 20 Hermes sijoittui Mestiksen runkosarjassa kahdeksanneksi ja pääsi pudotuspeleihin. Mestiksessä, kuten lähes kaikissa muissakin maailman kiekkosarjoissa, pudotuspelit jäivät kuitenkin pelaamatta.