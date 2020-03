Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Iso ja arvaamaton.

Siinä kahteen sanaan tiivistettynä Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Ahon arvio koronaviruspandemian vaikutuksesta jääkiekon SM-liigan tulevaisuuteen. Pandemian vaikutukset murjovat liigaseurojen taloutta ja se heijastuu myös pelaajapolitiikkaan. Monen muun seurannaisvaikutuksen lisäksi.

– Kriisin lopputulosta ei kukaan pysty ennustamaan. Se on selvää, että leikkauksia tulee joka puolella. Kun tulovirrat pienenevät, sillä on seurannaisvaikutuksia kaikkeen. Joustoja tarvitaan jokaiselta ensi kaudella ja pitempäänkin, Aho sanoo.

Aho edustaa yhtä Liigan vakavaraisinta seuraa, mutta Kärpätkään ei ole suojassa vaikutuksilta.

– Kärpillekin tulee taloudellisesti takkiin. Kokosimme joukkueen, jolla oli tarkoitus ja mahdollisuus menestyä tänäkin keväänä. Nyt esimerkiksi pudotuspelituotot jäävät saamatta. Se tuntuu, vaikka Kärppien taloudellinen pohja on vakaa.

Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen arvioi Kalevan haastattelussa (24.3.) seuran kokevan kauden keskeytyksestä noin 300 – 500 000 euron tappion. Toisen mokoman tappiota tuo, jos kärppäkonserniin kuuluva Qstock-festivaali jää heinäkuun lopulta järjestämättä. Kärppien tilannetta helpottaa vahva talouspuskuri. Viime tilikaudella Kärpät teki 18,6 miljoonan euron liikevaihdolla 1,65 miljoonan euron tuloksen.

Työnsä puolesta Aho vastaa Kärppien pelaajahankinnoista. Tällä hetkellä Kärpillä on julkaistuna 18 pelaajasopimusta (kaksi maalivahtia, seitsemän puolustajaa ja yhdeksän hyökkääjää).

– Tulevan kauden suhteen tilanne on hyvä. Enemmän huolettaa itse pandemia ja sen seuraukset. Urheilullisella puolella taas se, milloin päästään uudella joukkueella harjoittelemaan.

Aho lisää nimiä paljastamatta, että Kärpillä on muutamia sopimuksia julkaisematta. Yksi todennäköinen uusi nimi on Pelicansissa ja loppukauden Färjestadissa pelannut Aleksi Mustonen. Kärppien kärkihankintojen piiriin on huhuttu lukeutuvan myös SKA Pietarissa viime kaudella pelannut Joonas Kemppainen ja HPK:n Cody Kunyk. Tällä erää sopimusneuvottelut on tosin pantu jäihin.

Urheilutoimenjohtaja Aho lisää, että markkinat ovat yleisestikin hiljenneet.

– Tällä hetkellä kaikki on aika lailla jäissä. Liikehdintää ei ole juuri mihinkään suuntaan. Tilanteen vuoksi eletään hiljaista ja epävarmaa aikaa. Harva seura tekee tällä hetkellä hankintoja. Jos jotain julkaistaan, julkaistaan jo aiemmin tehtyjä sopimuksia. Varmasti menee pidemmälle kesään ennen kuin jotain alkaa tässä suhteessa tapahtua.

Näin käy, kun seurojen tulovirrat ovat katkenneet. Liigaseuroilla ei ole rahaa, eikä sen myötä tarkoituksenmukaistakaan tehdä sopimuksia.

Jos elettäisiin normiarkea, Harri Ahokin jännäisi näinä päivinä Kärppien pudotuspelejä.

– Onhan tämä uusi ja outo tilanne, jossa on totuttelemista. Jääkiekko ja kaikki urheilu loppui kuin seinään. Nyt on tullut tehtyä töissä niitä hommia, joita yleensä ehtii tekemään toukokuussa.

– Kieltämättä on tyhjä olo. Eniten harmittaa pelaajien puolesta, sillä pudotuspelit ovat yleensä heidän tähtiaikaa. Mutta ymmärrän täysin nämä rajoitustoimenpiteet ja sen, että niitä noudatetaan pandemian voittamiseksi, Aho muistuttaa asioiden tärkeysjärjestyksestä.