Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta varmistui eilen lauantaina 28.3.2020.

Tartunta on saatu Espanjasta, joten potilas on jo ennestään ollut kotikaranteenissa matkalta saavuttuaan ja ollut näin ollen altistamatta muita. Yhteensä Soiten alueella on nyt todettu viisi koronavirustartuntaa.

Tartunnansaanut on kotona ja hyväkuntoinen, kerrotaan Soitelta.

Soiten alueella tilanne jatkuu muutoin rauhallisena ja varautuminen etenee suunnitelmien mukaan.

Koronavirukseen liittyvää uutisointia alueeltamme löydät täältä:

Keski-Pohjanmaalla on todettu uusi koronavirustartunta – Soiten alueella on todennettu lauantaihin mennessä kaikkiaan neljä koronatartuntaa

Koronan vuoksi eristyksissä kotona – Hiihtokeskuksesta tullut tartunta sulki perheen neljän seinän sisään

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen vahvistaa: Soiten hoitajalla on varmistettu koronavirustartunta – Altistuneita on kaikkiaan kahdeksan, osa hoitohenkilökuntaa ja osa potilaita

Viime viikolla otettujen koronanäytteiden tuloksia odotellaan Soitessa yhä – "Kyse on ihan muutamista yksittäisistä näytteistä", johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell toppuuttelee

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pohjois-Pohjanmaalla kuusi koronapotilasta sairaalassa, yksi tehohoidossa – Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ei enää tiedota tartunnan saaneista

Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta koronatartuntaa – Tartuntalähteitä ja henkilöiden kontakteja selvitetään parhaillaan

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tilaston mukaan Suomessa on 1218 laboratoriokokein todennettua koronavirustartunnan saanutta.

Täältä pääset katsomaan THLn listaa.

Täältä pääset THLn karttaan.