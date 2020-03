Kaustisen kirjastonhoitaja muistuttaa: Kirjastot eivät toimi korona-aikana – "Mekin odotamme kovasti, että ihmiset pääsevät taas turvallisesti kirjastoon"

Haluan vielä selventää, että kirjastot eivät toimi korona-aikana ja on varmasti kaikille itsestään selvää, että myös omatoimiaika on suljettu. Kaustisen kirjaston sulku on laitettu kestämään 13.4. saakka, mutta on mahdollista, että tämä poikkeustilanne kestää vielä pitempäänkin. Tiedotamme asiasta myöhemmin.

Pahoittelen, että Kaustisen kirjasto joutui sulkemaan ovensa hieman etuajassa. Syynä oli henkilökunnan sairastumiset, jonka vuoksi jouduimme sulkemaan maanantaina 16.3. jo klo 16. Omatoimiaika kuitenkin vielä jatkui tuona päivänä klo 22:een. Tilanne oli meillekin ikävä, mutta sairastumisillehan emme mitään voi.

Valtioneuvoston, samoin kuin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanta on, että kaikenlaista kanssakäymistä vältetään, jotta virus ei pääsisi leviämään:

”Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen etenemistä. THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Olennainen leviämistä estävä toimenpide on sosiaalisten kontaktien välttäminen. Kirjaston eri palvelumuotoja on tarkasteltava ennen kaikkea sekä henkilökunnan että asiakkaiden henkilöturvallisuuden kannalta. Aluehallintovirasto ei suosittele tässä tilanteessa ottamaan käyttöön sellaisia palveluja, jotka edesauttavat tartuntojen leviämistä. Kirjasto palvelee edelleen asiakkaitaan e-aineistoilla.” (Anneli Ketonen, Kirjastotoimen ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto).

Hallitus on linjannut, että työnantajan tulee määrätä etätyöhön kaikki, joiden tehtävät etätyöksi soveltuvat. Näin on tehty myös Kaustisen kunnassa ja siispä kirjastonkin henkilökunta tekee etätöitä.

Mekin odotamme kovasti, että ihmiset pääsevät taas kirjastoon sitten, kun se on todettu kaikille turvalliseksi. Sillä välin pysytellään kaikki mahdollisuuksien mukaan kotona, jotta se päivä koittaisi mahdollisimman pian.