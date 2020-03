Maaliskuun viimeisellä viikolla Uudenmaan maakunta eristettiin koronavirusepidemian leviämisen hidastamiseksi – Soiten alueella viisi varmennettua tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vastaava luku on 57

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Minkälaisia käänteitä maaliskuun viimeinen viikko, viikko 13 piti sisällään koronavirusepidemian edetessä. Tässä tiivistetty katsaus menneeseen viikkoon keskipohjalaiskunnissa, muualla Suomessa sekä maailmalla.

Maanantai 23. maaliskuuta

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hoitajalla on todettu koronavirustartunta. Hoitaja hakeutui hoitoon viikonloppuna oireiden ilmenemisen jälkeen eikä työskennellyt sen jälkeen. Tartunta on peräisin kotimaasta.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkosen mukaan tartuntaketju saatiin rajattua maanantaina ja kaikkiin kahdeksaan altistuneeseen oltiin yhteydessä. Tartunta on kolmas varmistettu tartunta Soiten alueella.

Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit ilmoittavat aloittavansa yt-neuvottelut. Pietarsaari sillä edellytyksellä, että poikkeusolot jatkuvat 13. huhtikuuta jälkeen. Kokkolassa kartoitetaan, mitä henkilöstöryhmiä lomautustarve mahdollisesti koskee.

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 700 laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa. Sairaanhoitoa vaativia potilaita on 50, joista 13 on tehohoidossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoo Ylen A-studiossa, että nyt on aika avata huoltovarmuuskeskuksen varastojen ovet. Varastoista tulee lähtemään rekkalasteittain sairaanhoidon suojavarusteita ympäri Suomea.

Maailmalla on reilut 366 800 koronavirustartuntaa ja noin 16 100 kuolemantapausta. Maanantaina varmistui, että karanteeniin joutuneen Saksan liittokansleri Angela Merkelin koronavirustestin tulos oli negatiivinen.

Tiistai 24. maaliskuuta

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi (kesk.) sanoo, ettei päätöksiä Kokkolaan suunnitellusta hybridiareenasta tulla tekemään huhtikuun kaupunginvaltuustossa.

– Tällä hetkellä korona menee kaiken edelle, joten kyllä tuo päätös tulee siirtymään, se on varmaa. En päätöksentekijänä lähtisi tekemään noin isoja investointipäätöksiä, kun emme tiedä, mikä koronan hintalappu tulee olemaan, Herlevi sanoo.

Kaupunginhallituksen jäsen Raimo Hentelä (sd.) on samaa mieltä.

– Mielipiteeni on se, että kaikki muut kuin välttämättömät investointipäätökset siirretään tehtäväksi koronaviruksen jälkeiseen ajankohtaan.

Suomen hallitus pääsi nopeasti sopuun ravintoloiden sulkemista koskevasta esityksestä. Esityksen mukaan ravintolat, kahvilta, baarit ja yökerhot suljettaisiin niin, että sisätiloissa tai terassilla ei ole sallittua syödä tai juoda. Ruoan ulosmyynti olisi kuitenkin edelleen sallittua ja henkilöstöravintoloiden auki pitäminen. Rajoitusten on määrä olla voimassa toukokuun loppuun saakka.

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 792 laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa. Sairaanhoitoa vaativia potilaita on 73, joista 17 on tehohoidossa.

Kansainvälinen olympiakomitea ilmoittaa, että Tokion kesäolympialaiset siirtyvät kesään 2021. Kisat oli tarkoitus järjestää tänä vuonna 24.7–9.8. Kesäolympialaisia ei ole aiemmin siirretty, mutta vuoden 1916, 1940 ja 1944 kisat peruttiin sotien takia.

Keskiviikko 25. maaliskuuta

Hallitus ilmoittaa myöhään keskiviikkoiltana, että Uudenmaan maakunta tullaan eristämään muusta Suomesta koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi Uudeltamaalta muualle Suomeen. Valmiuslain liikkumisrajoituksia koskeva pykälä 118 otetaan käyttöön ja liikkumisrajoitus Uudenmaan ja muun Suomen välillä pyritään ottamaan käyttöön jo perjantaina 27. maaliskuuta. Rajoituksen on määrä kestää 19. huhtikuuta asti.

Esitys menee torstaina eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi samassa tiedotustilaisuudessa, ettei lakiesitystä ravintoloiden sulkemisesta ehditä saada käyttöön ennen tulevaa viikonloppua. Pääministeri kuitenkin vetosi ravinloitsijoihin, että asiakastilat suljettaisiin koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

THL:n tuoreimman ennusteen mukaan korona-epidemian pituudeksi arvioidaan 4–6 kuukautta. Laboratoriovarmennettuja koronavirustartuntoja on 880. Sairaanhoitoa vaativia potilaita on 82, joista 22 on tehohoidossa.

Neljännes maailman väestöstä on eristyksissä koronaviruksen takia asetettujen rajoitusten seurauksena. Maailmalla on yli 441 300 koronavirustartuntaa ja yli 19 700 kuolemantapausta.

Espanja ohitti Kiinan koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuolleiden määrässä. Maassa on nyt kuollut viruksen aiheuttamaan sairauteen 3 434 ihmistä, mikä on enemmän kuin Kiinan ilmoittama kuolleiden määrä.

Yhdysvalloissa tartunnat ovat kymmenkertaistuneet viikossa. Tilanne on pahin New Yorkin osavaltiossa, jossa todettiin vuorokauden aikana yli 6 000 uutta tartuntaa.

Wales prinssi Charles on saanut koronavirustartunnan. Kuninkaallinen perhe tiedotti, että 71-vuotiaalla prinssillä on lieviä oireita mutta hän on ollut muuten hyväkuntoinen.

Torstai 26. maaliskuuta

Suomessa on torstaihin mennessä kuollut viisi ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin. Tartuntoja on 958 ja sairaalahoidossa on 96 ihmistä, joista 24 tehohoidossa.

Eduskunta päätti, että yrityksille koronaviruksen takia maksettavat suorat tuet viisinkertaistuvat. Ne nousevat lisäbudjetissa esitetystä 200 miljoonasta eurosta miljardiin euroon.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on yli 490 000 ihmisellä ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 22 000 ihmistä.

Yhdysvalloissa on nyt enemmän koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa.

Ruotsissa liikkumista ei ole edelleenkään rajoitettu kuten niin monissa muissa Euroopan maissa. Ruotsissa saa edelleen järjestää 500 henkilön kokoontumisia ja ala- ja yläkoulut ovat auki. Maassa oli torstaina 2 800 varmennettua koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin oli kuollut 66 ihmistä. Tukholman seudulla kuoli vuorokaudessa 18 koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Perjantai 27. maaliskuuta

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu viisi uutta laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa. Yhteensä varmistettuja tartuntoja on 48. Kuusi potilasta on hoidossa Oulun Yliopistollisessa sairaalassa, joista yksi tehohoidossa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio kertoo, ettei se enää jatkossa tiedota laboratoriovarmennetuista tartuntatapauksista alueellaan. Tartunnoista kerrotaan sairaanhoitopiirin tasolla.

Poliisi valmistelee päivän ajan Uudenmaan rajan sulkemista. Valvonnassa on mukana myös Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos. Tiesulkuja aiottiin pystyttää noin 30–40 pääväylälle ja kantatielle.

Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Rajoitusten rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä poliisi voi määrätä sakkoa.

Rajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Ihmisillä on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.

Tavaraliikenteen kulkua ei estetä.

Maakuntarajan ylitys on sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Myös painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema, sallii maakuntarajan yli liikkumisen.

Eduskunta hyväksyy asetuksen Uudenmaan maakunnan eristämisestä myöhään perjantai-iltana.

Ruotsin hallitus kieltää yli 50 hengen tapahtumat. Rajoitus astuu voimaan sunnuntaina 29.3.

Britannian pääministeri Boris Johnsonilla on todettu koronavirustartunta.

Lauantai 28. maaliskuuta

Keski-Pohjanmaalla todettiin uusi, neljäs laboratoriovarmennettu koronavirustartunta.

Pohjois-Pohjanmaalla iäkäs, perussairauden vuoksi riskiryhmään kuulunut henkilö menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. OYS:ssa on hoidossa viisi koronapotilasta, joista kaksi tehohoidossa. Varmennettuja tartuntoja on yhteensä 50.

Uusi asetus Uudenmaan maakunnan eristämiseksi tulee voimaan 28.3. keskiyöllä, vuorokauden vaihtuessa lauantaiksi.

Suomessa on lauantai-iltaan mennessä todettu 1 163 laboratoriovarmennettua koronavirustapausta. Sairaalahoidossa on 112 henkilöä. Tehohoidossa on 31 henkilöä. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yhdeksän ihmistä. Kainuussa todettiin maakunnan ensimmäiset tartunnat, kaksi tapausta.

Maailmalla koronavirukseen on kuollut noin 25 000 ihmistä ja varmistettuja tartuntoja on yli 550 000.

Sunnuntai 29.3.

Soite tiedottaa viidennestä laboratoriovarmennetusta koronavirustartunnasta alueellaan. Tartunta varmistui lauantaina.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että sunnuntaiaamuun mennessä sairaanhoitopiirin alueella on todettu seitsemän uutta laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa. OYS:ssa on hoidossa viisi koronavirustartunnan saanutta potilasta, joista kolme on vuodeosastolla ja kaksi tehohoidossa. Sairaanhoitopiirin alueella on sunnuntaihin mennessä 57 varmennettua tartuntatapausta.

Helsingin poliisi kertoo sunnuntaina, että Uudenmaan maakuntarajan tarkastuspisteille saapui ensimmäisen kokonaiseen vuorokauden aikana 16 555 ajoneuvoa, joista 835 on jouduttu käännyttämään. Junissa on ollut vain 746 matkustajaa, joista 19 on jouduttu käännyttämään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan Suomessa on sunnuntaiaamuun mennessä 1 218 laboratoriokokein varmennettua koronavirustartuntaa. Iltapäivän tietojen mukaan tehohoidossa on 41 potilasta. Kuolleita on 12.

Maailmalla on todettu 570 000 tartuntaa (THL klo 13.40). Italiassa on kuolleita jo yli 10 000 ja Espanjassa 6 500.