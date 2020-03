Maanantaiaamuun mennessä Soiten alueella on todettu viisi koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 57 tartuntatapausta – Jutun linkistä näet kaikkien sairaanhoitopiirien tartuntamäärät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla on karttasovellus, johon on koottu varmistetut koronavirustartuntatapaukset sairaanhoitopiireittäin.

Tapausmääriä voi tarkastella näytteenottopäivän mukaan sekä tautitapausten kokonaiskertymänä. Lisäksi palvelusta löytyy tietoa tautitapauksista ikäryhmittäin, samoin tapausten sukupuolijakauma. Katso tartuntatiedot tästä linkistä.

Maanantaiaamuun mennessä Keski-Pohjanmaalla Soiten toiminta-alueella on todettu viisi koronavirustartuntaa. Uusimmat tartuntatapaukset varmistuivat lauantaina ja sunnuntaina.

Pohjois-Pohjanmaalla todettuja koronavirustartuntoja on yhteensä 57. Osa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä on peruspalvelukuntayhtymä Kallio, joka on päättänyt lopettaa tiedottamisen toiminta-alueensa koronavirustartunnoista. Kallio toimii Ylivieskan, Sievin, Nivalan ja Alavieskan alueella.

Yhteensä Suomessa on 1 313 varmistettua koronavirustartuntaa (tilanne 30.3. kello 12.08). Kaikkia epäiltyjä tartuntoja ei testata, joten todelliset tartuntamäärät ovat todennäköisesti vielä suurempia.

//30.3. kello 12.08 Muokattu juttua. Päivitetty tartuntamäärä Suomessa.

