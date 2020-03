Jarno Herranen toteaa kolumnissaan, kuinka urheilutoimittajan arkirytmi muuttui täysin koronaviruksen pysäytettyä urheilun

Voi olla, että koronapandemia menee tulevaisuudessa siihen osastoon, josta kysellään, että missä olit silloin, kun Suomi mullistui. Nyt kun olemme urheiluosastolla, niin kysymyksen voisi muotoilla myös siten, missä olit, kun urheilu pysähtyi. Omalta kohdaltani kysymykseen on helppo vastata, sillä olin töissä.

Oli muuten melkoista kiirettä kyseisinä iltoina, kun sähköpostiin tuli suunnilleen viiden minuutin välein tiedote siirretystä tai perutusta urheilutapahtumasta. Ei siinä muuta voinut kuin koittaa mahdollisimman nopeasti saada uutista nettiin jalkapallon, lentopallon, jääkiekon ja kaikkien muidenkin lajien viimeisimmistä käänteistä.

Pitkäksi työpäivät välillä venyivät, mutta minkäs teet. Pakko oli saada muuttuneet tiedot nopeasti ihmisten tietoon.

Tämä urheilutoimittajan työ on hyvin ilta- ja viikonloppupainotteista hommaa. Varsinkin viikonloppuisin sekä tiettyinä keskiviikkoina kiirettä pitää, kun uutisoitavia tapahtumia on paljon. Usein tuntuu siltä, että on itsekin urheillut. Kun elimistö käy ylikierroksilla, ei ole puhettakaan, että saisi työillan jälkeen kovin nopeasti unta palloon.

Yleensä loppuilta menikin siten, että kotiin päästyäni aukesi televisio ja sieltä joku urheilukanava. Tuli laitettua pyörimään joko NHL, Valioliiga, Mestarien liiga tai mitä milloinkin. Pääsääntöisesti peli kesti lähelle puoltayötä tai jopa sen yli, joten yleensä nukkumaan tuli mentyä seuraavan vuorokauden puolella.

Tässä on nyt viimeisen kahden viikon aikana saanut opetella uuteen rytmiin. Iltavuoroja ei töissä enää ole, koska iltaisin ei mitään urheilla. Työt loppuvat alkuillasta, eikä enää tarvitse odotella puoleenyöhön, että Nukkumatti suostuisi heittämään unihiekkaa näihin silmiin.

Vajaat kymmenen vuotta sitten työrytmini oli perinteinen kahdeksasta neljään. Silloin ei ollut mikään ongelma mennä aikaisin nukkumaan ja vastaavasti nousta aikaisin ylös. Ja näyttää tuo vanha rytmi vielä jostain takaraivosta löytyvän, sillä yllättävän hyvin olen tähän uuteen rytmiin oppinut. Aikaisin unten maille, riittävästi unta palloon ja aamulla virkeänä ylös.

Kuitenkin sitä kaipaa takaisin vanhaan rytmiin. Tai siis kaipaa takaisin siihen, että iltavuoroja olisi ja Pohjois-Amerikan ammattilaissarjojen pelejä saisi halutessaan tuijottaa läpi yön. Tällaiselle urheilun suurkuluttajalle maailma ei todellakaan ole sama ilman urheilua. Varmasti samat sanat pätevät kulttuurihullujen kohdalla.

Urheilu ei ole maailman tärkein asia, ei varsinkaan tällaisilla hetkillä. Jokaisen tavallisen tallaajan olisi nyt hyvä muistaa, että omilla teoillamme vaikutamme siihen, kuinka nopeasti arki palaa normaaliksi. Mitä paremmin tottelemme viranomaisten ohjeita ja maltamme pysyä kotona, sen vähemmän koronavirus pääsee mellastamaan.

Jos nyt maltamme olla fiksuja, sen nopeammin tilanne palautuu normaaliksi. Sen jälkeen ovet ovat taas auki niin urheilukentille, teattereihin kuin konserttisaleihin.

Toivoisin myös sitä, että kun aikanaan urheilu- ja kulttuurikenttä palaa normaaliksi, me jaksaisimme olla meille elämyksiä tuottavien tukena. Olisi oikein hienoa, jos lehterit olisivat täynnä niin urheilukentällä kuin kulttuurikohteissakin. Se nimittäin on paras keino näyttää paikallisille toimijoille, että heidän tuottamiaan elämyksiä on ollut ikävä.