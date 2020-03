Lenkkipolkuni näyttää edelleen samalta kuin kaikkina muinakin aamuina. Kerroin vuosia sitten sairaalamme henkilökunnalle tarinan siitä, miten aina välillä oivaltaa, että meillä jokaisella on mahdollisuus itse vaikuttaa asioihin. Silloin tarinassa oli kyse vain siitä, että lenkkipolullani oli vuoden ajan samassa kohdassa lojunut mehupurkki. Olin sitä päivittäin katsonut ja ihmetellyt, miksi sitä ei siivota. Kunnes yhtenä päivänä päätin sen itse poimia ja viedä roskiin.

Nyt haluan vedota samalla viestillä teihin kaikkiin Pohjanmaan asukkaisiin. Teillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että meidän alueellamme mahdollisimman moni selviää ilman tartuntaa.

Maamme hallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ovat antaneet selkeät ohjeet siitä, miten meistä jokaisen tulee toimia. Tehdään se itsemme, läheistemme ja erityisesti riskiryhmissä olevien ihmisten vuoksi.

Ammattilaiset niin perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa kuin erikoissairaanhoidossa ovat valmiita tekemään kaikkensa, jotta pystymme hoitamaan ne, jotka hoitoa, hoivaa ja palvelua tarvitsevat.

Julkaisemme joka päivä kello 11 verkkosivuillamme alueemme tilannekuvan pandemiasta. Emme julkaise tai kommentoi tilannetta enempää. Olemme oppineet palautteesta. Tässäkin tilanteessa kaikilla potilailla, myös niillä, jotka ovat ammattilaisia, on oikeus yksityisyyden suojaan.

Haluamme ehdottomasti suojella jokaista sairastunutta. Mutta haluan myös rauhoittaa teitä, sillä kerromme kyllä välittömästi yksityiskohtia, jos se on väestön suojaamisen tai muun painavan syyn johdosta välttämätöntä. Ilmoitamme julkisuuteen myös siitä, kun sairaalamme siirtyy täysvalmiuteen. Tällä hetkellä toimimme kohotetun valmiuden tilassa.

Yhteiskunnassa ollaan tilanteessa, jossa lähes kaikki on hieman sumuista. Monella on elämän perusasioissa tapahtunut suuria muutoksia. Tämä on väliaikaista ja asiat tulevat kirkastumaan, ja siihen voi teistä jokainen vaikuttaa.

Kiitos teille kaikille, kun autatte meitä osaltanne. Toivon teille kaikille voimia ja sitä, että kaikesta ympärillä tapahtuvasta huolimatta saatte myös ilon hetkiä päiviinne.

Marina Kinnunen

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja