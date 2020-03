Lukijan mielipide: Digioppimisen kolmiloikka

Maailman kirjat ovat sekaisin, sen olemme saaneet kaikki viime viikkoina havaita. Mikään ei palaa entiselleen, kriisit muuttavat ja kehittävät yhteiskuntaa sekä ihmisiä. Tietotekniikka on antanut meille monia mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin. Tänä poikkeuksellisena aikana meidän on pakko opetella uudet käytännöt. Erityisen suuri muutos on koululaisten vanhemmille ja opettajille etäopetuksen järjestämisessä. On ilo nähdä, kuinka alakoululaiset näppärästi hyödyntävät tietotekniikkaa ja verkosta löytyy monenlaisia oppimateriaalia sekä e-kirjoja.

Meidän aikuisten tehtävä on huolehtia, että kaikki pysyvät näissä digiloikissa mukana. Kukaan ei saa jäädä opin ulkopuolelle laitteiden puutteen, vanhempien aikataulujen tai osaamattomuuden vuoksi. Paljon aikaa vaatii ohjeistus koulutehtäviin, etätyöntekoon ja kaiken uuden äkilliseen oppimiseen myös meiltä aikuisilta. Nyt on pakko uskaltaa ottaa käyttöön tietotekniikan apu.

Etätyö ja kokoukset opettavat uusia tapoja. Koti on yhä tärkeämpi elämän kiintopiste. Paikasta toiseen liikkuminen fyysisesti vähenee ja samalla vähenee liikenteen päästöt. Aika kuluu oppimiseen eikä ajoon kokouksiin tai tapaamisiin. Mielenkiintoinen havainto Italiasta on, että liikenteen aiheuttamat kuolemat ovat vähentyneet saman verran kuin tautiin kuolleiden määrä on lisääntynyt.

Uusien mahdollisuuksien käyttöönotto antaa ajatuksen toimia eri tavalla. Voimme hyödyntää uusia tapoja entistä tehokkaammin kriisin jälkeen, esimerkiksi välttää tartuntatautien leviämistä jäämällä kotiin herkemmin ja näin estämällä taudin tarttumisen. Myös huonolle sisäilmalle altistuneet voivat saada helpotusta elämäänsä, kun he voivat toimia kodin turvallisesta ilmapiiristä käsin. Nyt testatut digimahdollisuudet ovat sujuvaa arkipäivää tulevaisuudessamme. Pidetään huoli, että kaikki pysyvät mukana.

Tervetuloa digiosaamisen kolmiloikkaus.

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaiset