Kokkolan Hermeksestä Helsingin Jokereiden valmennusryhmään siirtyvä Ari-Pekka Pajuluoma: "On iso asia, että saan jatkaa töitä jääkiekon parissa, ja syksyn synkkien pilvien jälkeen se tuntuu vielä hienommalta"

Loppukauden Kokkolan Hermeksen päävalmentajana jääkiekon Mestiksessä toiminut Ari-Pekka Pajuluoma jatkaa valmentajauraansa odotetusti KHL-seura Jokereissa. Helsinkiläisseura tiedotti Pajuluoman sekä Pekka Kangasalustan kaksivuotisista sopimuksista maanantaina.

– Hyvillä fiiliksillä tietysti olen. Ensinnäkin se on iso asia, että saan jatkaa töitä jääkiekon parissa, ja syksyn synkkien pilvien jälkeen se tuntuu vielä hienommalta. Halukkaita on paljon muitakin, joten onhan se mahtavaa, että tuollaiseen tehtävään pääsin. Minulle on iso juttu päästä hienoon organisaatioon ja hienoon sarjaan, Pajuluoma sanoo.

Vaasasta lähtöisin oleva 43-vuotias Pajuluoma on työskennellyt kymmenen viime vuoden aikana erilaisissa tehtävissä kasvattajaseuransa Vaasan Sportin valmennuksessa. Kokkolan Hermeksessä Pajuluoma toimi loppukauden valmentajana myös kaudella 2017–18.

– Pitkän matkan olen valmentajana jo kulkenut, mutta uskon Jokerit-sopimuksen olevan hyvä askel valmentajapolullani. Uskon, että voin oppia ja kehittyä tuollaisessa huippuorganisaatiossa paljon, Pajuluoma toteaa.

– Olen innoissani myös siitä, että tällä kertaa kyseessä ei ole päävalmentajan pesti. Nyt pystyn oikeasti keskittymään omaan tehtävääni ja kehittämään itseäni valmentajana sitä kautta, Pajuluoma jatkaa.

Jokereissa Pajuluoman rooli tulee olemaan erilainen kuin Sportissa tai Hermeksessä. Jokereissa Pajuluomaa ei nähdä penkillä, vaan Pajuluoma seuraa kentän tapahtumia katsomosta yhdessä Markus Ketterin kanssa.

– Minulle ei ollut mikään kynnyskysymys päästä penkin taakse. Pelien aikana tehtävänäni on seurata peliä katsomosta ja välittää korvanapilla viestiä penkille. Kerron havainnoistani, mitä teemme hyvin tai huonosti suhteessa vastustajaan, Pajuluoma selvittää.

Tulevat kuukaudet Pajuluoma viettää Vaasassa. Helsinkiin matka vie heinäkuussa, mikäli tilanne koronaviruksen osalta sen sallii.

– 20. heinäkuuta aloitan työt Helsingissä. KHL-joukkueet eivät saa kesäisin harjoitella yhdessä, vaan kyseisenä päivämääränä käynnistyy kuuden viikon valmistautumisjakso kohti syyskuun alussa käynnistyvää sarjaa. Nyt ei voi kuin toivoa tilanteen kehittyvän siihen malliin, että arki palaa normaaliksi heinäkuun 20. päivään mennessä, Pajuluoma miettii.

Jokereiden päävalmentajana jatkaa Lauri Marjamäki. Uusina kasvoina valmennusryhmään tulevien Kangasalustan ja Pajuluoman lisäksi valmennusryhmässä jatkavat Tony Virta, Markus Ketterer, Tomi Mäki ja Hero Mali.

– Halusimme entisestään satsata valmennustiimiimme ja olemme tyytyväisiä, että saimme kaksi Liigassa päävalmentajana toiminutta intohimoista ammattilaista mukaan tuleviksi vuosiksi. Tiimin jäsenten vahvuudet tukevat toisiaan, mikä oli valintoja tehtäessä erityisen tärkeää, Jokereiden puheenjohtaja ja GM Jari Kurri kertoo seuran tiedotteessa.