Toiverunoja verkossa – Tallenne He-Li-Kat-ryhmän Runorallista nyt katsottavissa

Runot toimivat verkossakin. Tämä tuli todistettua maantaina, kun kokkolalainen musiikki- ja puhetaitoyhdistys He-Li-Kat lausui Keskipohjanmaan lukijoiden toiverunoja Runoralli -livestreamissa Keskipohjanmaan nettisivuilla ja Youtube-kanavalla.

Tallenne Runorallista on nyt nähtävissä.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Runoja lukevat Sirkku Lähdesmäki, Marjut Andersson ja Kimmo Järvelä. Runojen välissä lähetyksessä nähdään Aki Paavolan valokuvia keskipohjalaisesta luonnosta ja maisemista.

Järvelä kertoo, että runotoiveita tuli niin paljon, että aivan kaikkia ei voitu noin 50 minuutin mittaisessa lähetyksessä toteuttaa.

Kun esimerkiksi Lauri Viidalta toivottiin useita runoja, niistä jouduttiin valitsemaan esitettäväksi yksi. Myös eräs sinänsä hieno, mutta synkkä runo jätettiin parempaan ajankohtaan.

– Tarkoitus oli tarjota yleisölle iloa ja toivon kipinää. Toiveita tuli kaikkiaan 36, ja 27 esitettiin, Järvelä sanoo.

RunoRalliin valikoitui paljon perinteistä suomalaista runoa, kuten Edith Södergrania, Eino Leinoa ja Saima Harmajaa. Kokonaisuudessa on myös ajallisesti uudempaa runoutta, mm. Tommy Tabermannin, Eeva Kilven, Elina Salmisen ja Tomi Kontion säkeitä.

Keskipohjalaista väriä tuovat Juhani Keski-Petäjä, Terttu Hyttinen ja Sirkku Lähdesmäki.

He-Li-Kat on hiukan laajentanut runouden käsitettä, ja RunoRallissa kuullaan myös mm. laululyriikkaa ja Markus Kajon humoristinen teksti Pakkovanhuus.

Järvelän mielestä lausuminen sujui hyvin, vaikka harjoitteluaikaa ei ollut kovin paljon.

– Yllättävän hyvin tekstit aukesivat. Tuntui, että saimme niihin henkeä, Järvelä toteaa.

Osin kyse on kokemuksesta – He-Li-Kat-ryhmässä on pitkään lausumista harrastaneita. Kameralle lausuminen on kuitenkin erilaista kuin paikalla olevalle yleisölle.

– Siinä ei saa välitöntä palautetta tai vahvistusta ihmisten ilmeistä. Mutta hauskaa tämäkin oli, Järvelä sanoo.