Kokkolan kaupunki luonnostelee Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosekin kanssa toimintamallia hallituksen yrittäjille suuntaamien tukien antamiseen. Kaupungin tavoitteena on olla valmiina ryhtyä toimeen, kun hallituksen päätös ja ohjeistus tukien myöntämisestä saadaan.

Perjantaina 27. maaliskuuta hallitus päätti yksinyrittäjille suunnattavasta tuesta täydentämään jo aiemmin päätettyjä yritystukia. Tuki kanavoidaan kuntien kautta.

Nopeasti muuttunut koronavirustilanne on muuttanut usean toimialan toimintaedellytyksiä. Vielä on haastavaa arvioida kuinka pitkiä ja pysyviä vaikutukset ovat, mutta selvää on, että ne ovat mittavia.

Kokkolan kaupunki ja Kosek ovat käynnistäneet elinkeinoelämän tukitoimien valmistelun. Kosek toteuttaa parhaillaan webinaarisarjaa, joka käsittelee koronan vaikutuksia yrityksiin. Seuraava webinaari on tiistaina 31. maaliskuuta.

Valmisteilla on myös yrityskysely, jonka antamaa tietoa hyödynnetään jatkotoimien suunnittelussa. Kosek on myös aktiivisesti yhteydessä alueen yrittäjiin.

Kansallisella tasolla on keskusteltu laajasti toimitilojen vuokrien tilapäisestä alentamisesta. Kokkolan kaupunki linjaa omistamiensa tilojen osalta asiaa tarkemmin konserni- ja kaupunkikehitysjaostossa tänään maanantaina.

Koronatilanne edellyttää toimenpiteitä myös yrityksissä. Kaupungin mukaan ensiarvoisen tärkeää on, että yrittäjä itse on aloitteellinen ja ryhtyy riittävän ajoissa vaadittaviin toimenpiteisiin.

Kosekin yritysneuvojat tarjoavat apua yrityksille niin isommissa kuin pienemmissä asioissa.