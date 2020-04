Jukka Anias toivoo kolumnissaan: Kunpa olisi aprillipäivä

Hetkinen... Sehän muuten onkin.

Tämän vähäpätöisen elämän ensimmäinen aprillipäivä, kun mikään pila ei vedä vertoja todellisuudelle. Ei vain naurata.

Koronakurimusta on siunailtu ympäri maapallon siitä koskaan tulemattomasta talvesta lähtien. Alun perin lapsuuden perunajauhoisen pelialustan mieleen tuoneen taudin piti pysyä jossakin kaukaisessa Kiinassa. Perusteellisen väärin. Kiinan media ei ehkä ole maailmankaikkeuden luotettavin, mutta kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella pahin on kaukana idässä jo ohi.

Me täällä lännessä – ainakin täällä pohjan perukoilla – alamme vasta lähestyä pahinta. Voi kuulostaa tylyltä ja inhorealistiselta, mutta vielä pitkään menee huonommin ennen kuin alkaa mennä paremmin.

Tämä prognoosi koskee sekä itse viheliäistä virustautia kuin sen aiheuttamia vaikutuksia muun muassa ja ehkä ennen kaikkea talouteen.

Aivan liian aikaista arvioida, ovatko Suomen hallitus ja terveysviranomaiset toimineet niin kuin niiden olisi pitänyt toimia. Jälkiviisaiden joukko on varmasti sankka, kun tasavalta aikanaan palaa pätkittäin kohti normaalia. Etuviisaudesta on sen sijaan edelleen yleismaailmallinen pula.

Selvää tietysti, että jos haukkuu systemaattisesti kaikki tehdyt päätökset, osuu varmasti jossain kohdassa oikeaan.Kun ajaudutaan merikartattomille vesille keskelle myrskyä, aivan varmasti virheitä tulee kokeneillekin kippareille.

Aikaa näyttää senkin, onko Ruotsin omaksuma linja oikeampi kuin sen itäisessä naapurissa. Kun erikoistuminen infektioihin on vielä pari naksua kauempana kuin lääketieteen opintojen aloittaminen, arvioihin on syytä suhtautua huomattavalla varauksella. Tällä ”äänestysselityksellä” rohkenen luottaa enemmän Suomen kuin Ruotsin hallituksen koronastrategiaan.

Suomessa koronavirus on tehnyt tartunnan myös valtioelimien suhteisiin. Pääministeri Sanna Marin ja presidentti Sauli Niinistö suhtautuvat toisiinsa silmiinpistävän kunnioittavasti. Silti on syntynyt vahva vaikutelma, että presidentti pyrkii mittaamaan valtaoikeuksistaan ulos jokaikisen perustuslain pykälän ja momentin.

Niinistön arvojohtajuutta kriisi on kasvattanut. Sikäli mikäli sen kasvattaminen on enää mahdollista. Alkaa tämä puu olla kannatuslukujen perusteella kasvanut jo taivaisiin.

Ihan susirajalle saakka Mäntyniemen vetoomukset eivät ole kantautuneet. Sikäläinen PunaMusta Media Oyj päätti kolmen päivän porrastuksella pistää koko henkilöstönsä yt-penkkiin ja jakaa perään neljä kertaa yli viime vuoden tuloksensa osinkoja.

Juho Kusti Paasikivellä olisi tällaiseen röyhkeyteen sanottava tasan yksi sana: hirmuista!