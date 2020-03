Kokkolalainen Maalauspalvelu Niemi & Sandkvist Oy on Kalajoen Lattia ja Sisustus Oy:n uusi omistaja: "Yrityskaupalla takaamme alan työpaikat alueella"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajokinen maalausalan yritys vaihtaa omistajaa. Kalajoen Lattia ja Sisustus Oy:stä on tehty yrityskauppa. Uusi omistaja on 1.5. alkaen Maalauspalvelu Niemi & Sandkvist Oy.

Kalajoen Lattia ja Sisustus Oy on tehnyt maalaus- ja tasoiteurakointia sekä yksityisiä remontteja yli 30 vuotta alueella. Yritys on työllistänyt vuosittain kuudesta kahteentoista työntekijää. Yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja Esa Fors on ollut maalausalalla yli 40 vuotta.

– Yrityskaupalla takaamme alan työpaikat alueella. Yrityksen työntekijät siirtyvät uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yrityksellä on tällä hetkellä mittavia kohteita muun muassa Ylivieskassa, Kokkolassa ja Kalajoella. Olemme tehneet yrityksinä jo pitkään hyvää yhteistyötä, kertoo Fors.

Uusi omistaja Maalauspalvelu Niemi & Sandkvist Oy on harjoittanut alan liiketoimintaa Kokkolassa vuodesta 1962. Yrityksen nykyiset omistajat ovat Joakim Niemi ja Anu Sandkvist-Niemi.

– Takaamme ammattitaidon ja jatkamme laadukasta tasoite- ja maalausalan urakointia. Yrityskauppa mahdollistaa entistä laajemman toimialueen meille, sanoo toimitusjohtaja Joakim Niemi.