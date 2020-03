Perhon tilinpäätös tulouttamisilla niukasti ylijäämäiseksi – Isot investoinnit ja sote-menot kuormittavat kunnan taloutta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhon vuoden 2019 tilinpäätös on niukasti plusmerkkinen tulouttamisten turvin.

Perho tulouttaa poistoeroja ja erinäisiä rahaston vähennyksiä kaikkiaan 470 000 euron edestä paikatakseen tilikauden tulosta, joka on 384 000 euroa negatiivinen.

Tulouttamisten jälkeen tilinpäätösvuoden 2019 ylijäämäksi muodostuu noin 86 000 euroa. Summa siirretään aikaisempien vuosien yli- ja alijäämätilille. Kunnalla on taseessa kolmisen miljoonaa euroa ylijäämää aikaisemmilta tilikausilta.

– Meillä on iso investointiohjelma, joka taittaa tilinpäätöksen miinuksen puolelle. Esimerkiksi Keski-Suomen Valo-rahastoa puretaan kompensoidaksemme tilannetta, kunnanjohtaja Lauri Laajala avaa.

Investointeihin varatuista 2,662 miljoonasta eurosta toteutui 1,268 miljoonaa euroa. Suurin investointihanke oli lukiorakennuksen perusparannus.

Kunnan vuosikate tilinpäätöksessä on noin 1,1 miljoonaa euroa. Vuosikate on 401 euroa per asukas.

Tuloslaskelman toimintakate on -19,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 49 000 euroa edellisvuoden lukemaa huonompi.

Toimintakate ylittyi 454 000 eurolla sosiaali- ja terveystoimessa. Summa syntyi asiakaspalveluiden ostosta Soitesta. Tältä sektorilta erikoissairaanhoito aiheutti suurimmat kulut.

Kunnankäyttötaloustulot lisääntyivät pyöristettynä 154 000 eurolla edellisvuodesta. Vastaavasti käyttötalousmenoihin tuli 203 000 euron lisäys.

Tilikaudelle 2019 kirjattiin verotuloja 7,5 miljoonaa euroa, joka on 189 000 euroa edellisvuotta vähemmän.