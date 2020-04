Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimaloille haetaan uudet rakennusluvat tämänhetkisen tiedon valossa syksyyn mennessä. Hankkeen rakentaja eli Haapajärven Pajuperänkankaan Tuulivoima Oy veti pois Selänteen ympäristölautakunnan jo hyväksymät rakennusluvat, koska se ei saanut luvissa mainittuja voimaloita hankittua.

– Joudumme hankkimaan uuden voimalatyypin, ja siksi haemme myös uudet rakennusluvat 15 tuulivoimalalle Pajuperänkankaalle. Aioimme laittaa uudet rakennusluvat vireille juhannukseen mennessä, mutta korona-virustilanne viivästyttänee tätäkin asiaa ja tämänhetkisen tilanteen valossa hakemuksen jättö voi siirtyä, Haapajärven Pajuperänkankaan Tuulivoima Oy:n ja sen omistaman Abo Wind Oy:n toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi kertoo.

Haapajärven ympäristölautakunta käsitteli raukeamishakemusta tiistain kokouksessaan, ja hyväksyi rauettamisen. Rakennusluvista oli valitettu, ja nyt myös oikaisuvaatimukset raukesivat.

Pajuperänkankaan Tuulivoima Oy sai osayleiskaavan tuulimyllyille Haapajärven valtuuston kokouksessa talvella 2019. Tuosta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja valituksen käsittely on yhä kesken.

– Olemme saaneet sellaista tietoa, että käsittely kestäisi noin 20 kuukautta eli päätöstä on odotettavissa syksyllä, Koivuniemi kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pajuperänkankaan tuulivoimalat nousevat enimmillään 250 metrin korkeuteen.

Abo Wind kaavoitutti myös Välikankaalle Haapajärven itäpuolelle Parkkilan, Koposperän ja Kuonan maastoon 24 noin 220 metrin korkuista tuulivoimalaa. Yritys möi hankeen sijoitusyhtiö Luxcaralle, mutta toimii silti yhä hankkeen neuvonantajana.

Koivuniemen mukaan Haapajärven itäosan myllyjen pohjia ja teitä aletaan rakentaa vielä tämän vuoden puolella, ja voimalat on tarkoitus kytkeä verkkoon vielä vuoden 2021 puolella.

– Tämän jälkeen meillä on kolme tuulivoimala-aluetta Haapajärvellä ja neljäs siis tulossa. Sauvi-Somerossa on kahdessa projektissa yhteensä yhdeksän voimalaa tuotannossa, Aapo Koivuniemi kertoo.

Saksalaisomisteinen Abo Wind on tuulivoimatuotannon merkkitekijä, sillä se on rakentanut eri puolille maailmaa yhteensä 1600 MW:n tehosta tuulivoimaa. Suomessa yritys on rakentanut viisi kohdetta, yhden se on myynyt ja neljä projektia on suunnitteilla/rakententeilla. Koivuniemen mukaan Abo Wind pystyy nykytekniikalla tuottamaan tuulivoimaa markkinaehtoisesti.