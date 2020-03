Kalajoella Hiihtomajan alueella sijaitseva entinen ampumarata on tarkoitus puhdistaa ensi vuonna – Varsinaisen ampumarata-alueen puhdistus tulee maksaman arviolta 90000-120000 euroa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt tehdä yhteistyösopimuksen Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistyksen entisen ampumaradan jatkosuunnittelusta Hiihtomajan alueella. Ampumaradan ympäristö on tarkoitus puhdistaa.

Kaupunki osallistuu suunnittelukustannuksiin 50 prosentin osuudella, kuitenkin enintään 10 000 eurolla.

Maa-alueen puhdistamisesta ja sen aikataulusta päätetään ensi vuoden talousarvion yhteydessä.

Vanhojen ampumaratojen toiminta on yleisesti ollut maaperää ja lähiympäristöä pilaavaa toimintaa. Yleensä se, jonka toiminnasta tällaista pilaantumista aiheutuu, on velvolline puhdistamaan alueen. Hiihtomajan ampumarata-alueen viimeinen luvanmukainen toiminnanharjoittaja on ollut Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistys, jonka toiminta ei perustu liiketoimintaan. Siksi yhdistyksellä ei ole varoja ampumaradan puhdistukseen, mistä koituisi kohtuuttoman suuret kustannukset. Ampumaratatoimintaa on harjoitettu aiemmin jo useamman muunkin yhdistyksen tai järjestöstön toimesta noin sadan vuoden ajan.

Alueen puhdistaminen on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa. Varsinaisen ampumarata-alueen puhdistus on tarkoitus toteuttaa kesällä 2021. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on puhdistaa luotiaseiden ampumapenkat ja ampumapaikkojen ympäristö. Haulien laskeuma-alueen osalta päätökset tehdään jatkoseurannan ja riskiarvion päivittämisen jälkeen vuoden 2021 lopulla.

Varsinainen puhdistushanke on toteutettava kaupungin omana työhön ja siihen on mahdollista saada valtionavustusta enintään prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Aiempien selvitysten perusteella puhdistuskustannukset varsinaisen ampumarata-alueen osalta ovat 90 000-120 000 euroa.