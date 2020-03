Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginhallitus on hyväksynyt Suomen Majakkaseuran ehdotuksen yhteistyöstä Ulkokallan majakan lyhtykojun palauttamiseksi alkuperäiseen asuunsa. Asiasta kirjelmöidään liikenne- ja viestintäministeriölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Määräraha pyritään saamaan valtion ensi vuoden budjettiin.

Ulkokallan majakka on valmistunut vuonna 1871, eli se täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Lyhtykoju on uusittu vuoden 1970 tienoilla. Alkuperäinen lyhtykoju on edelleen toimintakuntoisena Kotkassa Merikeskus Vellamon pihassa.

Suunnitelmana on valmistuttaa uusi lyhtykoju alkuperäisen mallin mukaan. Näin tehtiin vuonna 2000 Helsingin Harmajan majakalle. Alkuperäinen lyhtykoju on valmistettu Ranskassa. Sen paljastaa tuuliviirissä länttä tarkoittava kirjain O.

Majakkaseuran toiveena on, että seura ja Kalajoen kaupunki järjestäisivät yhdessä juhlat Ulkokallan majakan 150-vuotispäivän kunniaksi 15.9.2021. Samalla voitaisiin juhlistaa alkuperäiseen asuunsa palautetun majakan käyttöönottoa.

