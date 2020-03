Lukijan mielipide: Kriisissä tarvitaan nopeita tekoja – Korona kääntää maailmaa uuteen asentoon

Korona-kurimuksessa on nyt eletty kotimaassa kolmatta viikkoa ja se on tuonut paljon muutoksia jokaisen arkeen. Tavallaan olemme tilanteessa, jossa entinen normaali ei ole enää normaalia, vaan paluu arkeen kun sen aika on, on myös uuden alkua.

Ensinnäkin järjetön kulutuskulttuuri, johon kuuluu mm. kertakäyttömuoti, äkkilähdöt lentämällä, pikavipit, osakemarkkinoiden suuri päätäntävalta ja muu ilmastoa saastuttava elämäntapa ovat syöksyneet seinään useiden rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Nyt olemmekin voineet päivittäin uutisissa lukea, kuinka esim. suurissa kaupungeissa liikenteen aiheuttamat ilmansaasteet ovat tippuneet räjähdysmäisesti. Ja kun useita vuosia on tuskailtu maapallon saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta, ei tähän kuulemma ollut keinoja. Onhan se, kulutusta täytyy vähentää.

On tärkeää, että kriisin jälkeisen ajan rakentaminen alkaa täysin kvartaalikapitalismista poikkeavilla toimenpiteillä. Juurikin niitä keinoja ovat aineettoman hyvinvoinnin lisääminen aineellisen, eli kulutuskeskeisyyden ja kvartaaliajanlaskun hinnalla.

Myös kriisinsietokyky vaihtelee eri maissa. Poikkeustilanteissa tulisi pystyä, ei suinkaan pelkästään kouluja sulkemaan nopeasti, vaan reagoida myös muihin yhteiskunnan osa-alueisiin nopeasti. Nk. edistyksellisen demokratian tehottomuuden osoitti Uudenmaan sulkemisen ja ravintoloiden kiinnilaittamisen hitaus. Molemmat isot asiat jumiutuivat "demokratian" rattaisiin.

Molempia asioita vatvottiin yli viikon, vaikka meillä oli jo näkymätön vihollinen maassa. Näinkö Suomessakin toimittiin sodan aikana?

Eikö nyt ole tärkeää, uusien ilmastokatastrofien ja epidemioiden tullessa, nopeuttaa valtiovallan päätäntävaltaa poikkeusolosuhteissa. Ei ole terveen yhteiskunnan merkki, jos muutaman mökkitien sulkemiseen menee viikko. Toimenpide-päätös tehtiin keskiviikkona, mutta siitä puhuttiin jo edellisenä viikonloppuna, ja lopullinen toimenpide alkoi vasta perjantai ja lauantaiyönä. Ei hirveän voimaannuttavaa viestintää.

Mutta, kriisi on mahdollisuus, ja virheitä tulee. Otetaan suunta kohti uutta, ja aloitetaan rakentamaan ei suinkaan vanhaan palaten vaan innovatiivisesti kohti kestävämpää.