Kaikkiin koululaisiin ei ole saatu yhteyttä etäopetuksen aikana – "Aika näyttää, tuleeko tästä isompi ilmiö"

Etäopetuksen aikana kaikkiin lapsiin ja nuoriin ei ole pystytty pitämään yhteyttä. Tällaisia viestejä on tullut ainakin Opetushallitukseen, kertoo oppimisen ja kansainvälistymisen johtajan Anni Miettunen.

– Kun tällaista tunnistetaan, silloin mietitään yhteistyössä eri viranomaisten kesken, minkälaista tukea ja keinoja opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tarvitsevat ja voivat käyttää, ja miten kaikki oppilaat saadaan mukaan oppimaan.

Myös Koulukuraattorit ry:n puheenjohtajan Hanna Gråsten-Salosen tietoon on tullut yksittäisiä koululaisia, joihin ei ole saatu etäopetuksen aikana yhteyttä. Kaikki tapaukset eivät ole vielä välttämättä tiedossa, koska opettajat ovat olleet kiireisiä etäopetuksen aloittamisessa.

OpetusalanAmmattijärjestö (OAJ) selvittää parhaillaan, onko peruskouluissa lapsia ja nuoria, joihin ei saada tällä hetkellä lainkaan yhteyttä.

Kysymys yhteydenpidon vaikeuksista on osa laajempaa kaikkien koulutusasteiden opettajille suunnattua kyselyä, jossa selvitetään poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen käytäntöjä.

– Olen kuullut, että tällaisia huolia on, ja olen myös lukenut somesta, että opettajat eivät ole ehtineet ottaa yhteyttä joihinkin perheisiin ensimmäisen etätyöviikon aikana, sanoo OAJ:n koulutusasiain päällikkö Nina Lahtinen.

Etäopetuksenaloittamisen tavat ovat OAJ:n Lahtisen mukaan vaihdelleet paljon koulujen välillä, koska peruskouluissa ei ole totuttu etäkäytäntöön.

Lahtisen mukaan kyseessä on täysin poikkeuksellinen opetusjärjestely, joka ei sovellu hyvin peruskouluun.

– Perusopetuksella on paljon muitakin kuin opetuksellisia tavoitteita, kuten sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Opettaja turvallisena aikuisena on tärkeä niille lapsille, joille koti ei ole turvasatama.

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi Suomen koulut suljettiin 18. maaliskuuta, ja ne siirtyivät etäopetukseen. Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus ilmoitti maanantaina, että koulut pysyvät kiinni 13. toukokuuta asti.

1–3-luokkalaisilla ja erityisen tuen sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla on mahdollisuus käydä koulua lähiopetuksessa, mutta heidänkin kohdallaan suositellaan kotona opiskelua.

Vaikeus saada yhteys koululaiseen voi johtua Lahtisen mukaan monesta asiasta. Taustalla voi olla ongelmia tietoteknisten laitteiden kanssa, tai nuori on voinut päättää, ettei hän opiskele eikä vastaa puhelimeen.

– Syy voi olla myös vaikeissa kotioloissa, jos perheessä on esimerkiksi mielenterveys- tai alkoholiongelmia.

Maahanmuuttajataustaisissa perheissä ongelmat voivat liittyä myös kielitaitoon.

Lahtisen mukaan etäopiskelu voi lisätä joidenkin nuorten syrjäytymisvaaraa.

– Se on ihan eri asia, kun lapsi tai nuori menee fyysisesti kouluun, jossa ovat kaverit, yhteisö ja opettaja, joka näkee ja aistii hänen hyvinvointinsa.

Tällaisessa tilanteessa koululainen tarvitsee tukea niin ystäviltään, vanhemmiltaan kuin myös opettajilta.

Myös Koulukuraattorit ry:n Gråsten-Salosen mukaan koululaisen eristäytyminen voi johtua erilaisista syistä.

– Joitain oppilaita tämä tilanne ahdistaa paljon, ja joillekin etäopiskelu saattaa olla vaikeaa.

Hän on myös huolissaan siitä, miten jotkut maahanmuuttajataustaiset koululaiset pääsevät kiinni etäopiskeluun.

Joillekin etäopiskelu sen sijaan soveltuu paremmin kuin perinteinen koulutyö luokkahuoneessa. Gråsten-Salonen kertoo, että jotkut oppilaat, jotka ovat olleet paljon poissa koulusta, ovat pystyneet työskentelemään hyvin, kun he ovat voineet opiskella omaan tahtiin.

Myös Miettunen on kuullut, että jotkut koululaiset ovat pystyneet opiskelemaan paremmin etäyhteyksien välityksellä kuin koululuokassa.

Gråsten-Salonen kertoo, että koululaisten eristäytyminen on vielä vähäistä. Hän on hieman huolissaan siitä, miten käy, kun etäopiskelu jatkuu toukokuun puoleenväliin asti.

– Aika näyttää, tuleeko tästä isompi ilmiö. En pysty vielä vastaamaan siihen.

Vuoniityn peruskoulussa Helsingissä aineenopettajana työskentelevä Jesse Jarva kertoo, että kaikkiin oman koulun oppilaisiin on saatu yhteys koronaviruksen aiheuttaman etäopetuksen aikana.

– Jotkut oppilaat eivät mielellään vastaa puheluihin, mutta chatin kautta heihinkin on saatu yhteys, Jarva sanoo.

Vaikka tällä hetkellä opettajat eivät pysty tapaamaan oppilaitaan fyysisesti, digitaalisten työvälineiden avulla on mahdollista aistia ja kysellä koululaisten tunnelmia.

– Samalla kun oppilas on palauttanut tehtäviä, häneltä on voinut kysellä, miten hänellä on mennyt.

Jarva myöntää, että hän ei voi olla varma, mitä oppilaan kotona tapahtuu, koska oppilaiden kanssa ei olla jatkuvassa videoyhteydessä. Koulun opettajat ja kouluavustajat tekevät kuitenkin jatkuvasti yhteistyötä ja keskustelevat siitä, keihin pitäisi saada paremmin yhteyttä.