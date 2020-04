Kalustesuunnittelija Petra Kela aloitti Kokkolan Topi-myymälän kauppiaana: Virallisia avajaisia vietetään myöhemmin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Topi-Keittiöiden Kokkolan myymälä on kokenut uudistuksia. Myymälä on saanut kalustesuunnittelija Petra Kelasta uuden kauppiaan, ja uusi liiketila on juuuri avattu.

Topi-myymälä sijaitsee Heinolankaari 8:ssa. Virallisia avajaisia vietetään myöhemmin.

Suomessa vallitseva poikkeustila on otettu huomioon myymälässä.

– Siivousta on tehostettu ja asiakkaille on tarjolla käsidesiä. Voin sopia myös suunnittelutapaamisen myös etänä, jolloin suunnittelu onnistuu vaikka kotisohvalta, kertoo Petra Kela.

Uusi Topi-kauppias on kokenut kalustesuunnittelija. Hän työskenteli aikaisemmin Tampereen Topilla suunnittelijana nelisen vuotta, kunnes avautui mahdollisuus ryhtyä kauppiaaksi.

– On hienoa päästä tapaamaan uusia asiakkaita ja suunnittelemaan heille persoonallisia koteja”, Petra mainitsee.

Topi palvelee myymälöissään niin rakentajia ja remontoijia kuin myös talopaketin hankkineita asiakkaita. Kokkolan ja Kalajoen myymälöissä asiakkaat voivat käydä valitsemassa kalusteet ja materiaalit uuteen kotiinsa. Laajasta mallistosta löytyvät ratkaisut erilaisiin sisustustyyleihin