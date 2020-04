Keski-Pohjanmaan viisi varmennettua koronavirustartuntaa ovat Kokkolan ja toisen muun kunnan alueella – Katso THL:n karttasovelluksesta koko maan tilanne maakunnittain

Keskiviikkoaamuun mennessä Keski-Pohjanmaalla Soiten toiminta-alueella on todettu viisi tautitapausta. Ne ovat kahden kunnan alueelta. Kokkolassa on havaittu useita tartuntatapauksia.

Pohjois-Pohjanmaalla todettuja koronavirustartuntoja on yhteensä 60. Tartuntatapauksia on todettu kuuden kunnan alueella. Oulussa on havaittu useita tartuntatapauksia.

Maakuntakohtainen koronavirustilanne ilmenee muistiosta, joka löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta. Muistio liittyy valtioneuvoston asetukseen, joka käsittelee ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaista rajoittamista. Muistio on sijoitettu asetuksen liitteisiin.

Yhteensä Suomessa on 1 446 varmistettua koronavirustartuntaa ja tautiin on kuollut 17 ihmistä (tilanne 31.3. klo 16). Kaikkia epäiltyjä tartuntoja ei testata, joten todelliset tartuntamäärät ovat todennäköisesti vielä suurempia.

Koronavirustartuntojen määrää voi seurata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivulla olevan karttasovelluksen kautta.

Karttasovellukseen on koottu varmistetut koronavirustartuntatapakset sairaanhoitopiireittäin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tietoja ei raportoida erikseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

THL:n karttasovelluksen löydät täältä.

//1.4. kello 16.00 Täydennetty juttua tiedoilla maakuntakohtaisesta koronavirustilanteesta. Muokattu otsikkoa., klo 18.52 korjattu torstaiaamu keskiviikkoaamuksi, klo 19.47 otsikkoa muokattu//

Soitessa on todettu kolmanneksi vähiten tartuntatapauksia maan kaikista sairaanhoitopiireistä – Johtajaylilääkäri Dabnell: Tartuntaketjut saatu selville, altistuneiden jäljitys onnistunut ripeästi

Virustartunnat kääntyivät laskuun Suomessa – Soiten alueella tartuntoja yhä viisi, Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja nyt 58

Soiten alueella todettu jälleen uusi koronavirustartunta – Nyt Keski-Pohjanmaalla todettu viides tartunta on saatu Espanjasta