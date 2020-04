Nyt kääntyi koronan torjuntalinjaus – hallitus tuplaa koronatestien määrän ja käynnistää tartuntaketjujen jäljittämisen uudelleen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hallitus kääntää nyt reippaasti koronaviruksen torjuntalinjaustaan.

Se toteutetaan lisäämällä koronatestien määrää ja samalla ryhdytään uudestaan jäljittämään tartuntaketjuja.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona aamupäivällä, että nopealla aikataululla nykyinen 2500 testin vuorokausikapasiteetti nostetaan kaksinkertaiseksi ja tavoitteena on sen kolminkertaistaminen.

Lisää testauskapasiteettia hallitus hakee Suomesta muun muassa yksityiseltä sektorilta ja yliopistoista. Esimerkiksi yksityinen terveydenhuoltoyritys Mehiläinen on jo aloittanut koronatestauksen.

Hallitus käynnistää myös vasta-ainetestit. Tavoitteena on selvittää, kuinka moni on saanut koronaviruksen mutta sairastanut sen tietämättään ilman oireita.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n laboratorio aloittaa vasta-ainetestauksen lähiaikoina.

Myös ulkomailta etsitään vasta-ainetestien valmistajaa.

– Testien laadun pitää olla kohdallaan. Markkinoille on tullut tuotteita, joiden luotettavuus on huono. On hankittu suuria määriä testejä, jotka on jouduttu heittämään roskiin, kertoi Salminen.

Sen lisäksi, että Suomi varautuu täydentämään ulkomaisilla hankinnoilla terveydenhuollon suojavarustetilannetta, tarkoitus on käynnistää niiden kotimainen tuotanto.

Terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoi, että henkilösuojainten valmistuksen osalta joustetaan EU:n CE-merkinnästä, jonka hankkiminen veisi vaatimuksenmukaisuusmenettelyineen aikaa.

– Suojavarusteiden on kuitenkin täytettävä EU:n suojainasetuksen terveys- ja turvallisuusvaatimukset, sanoi Pekonen.

Kotimaasta saadaan jo muun muassa suojavisiirejä, joita käyttävät lääkärit ja sairaanhoitajat koronaviruspotilaiden hoidossa sekä näytteenotossa.

Nopeasti suojainvarastoja on tarkoitus täyttää ulkomaisilla hankinnoilla. Sieltä suojavarusteita saadaan Pekosen mukaan jo tällä viikolla Suomeen.

– Emme halua sellaiseen tilanteeseen, että varastoista on kaikki suojavarusteet jaettu, kun epidemia jatkuu pitkään, sanoi Pekonen.