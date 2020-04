Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KPO julkaisi tiistaina tiedottiin, jossa kerrottiin, että Raution Sale suljetaan välittömästi kosteusvaurioiden takia. Tiedotteessa todetaan, että KPO olisi pyytänyt tekemiensä tutkimusten jälkeen Kalajoen kaupungin terveystarkastajalta lausuntoa asiasta. Kaupunki huomauttaa, että lausuntoa on kyllä pyydetty, mutta sitä ei ole annettu. Sen sijaan terveystarkastaja on suullisesti kommentoinut tutkimustuloksia peilaten niitä asuinrakennuksen rakenteissa mahdollista terveyshaittaa aiheuttaviin vikoihin ja mikrobilöydöksiin. Terveystarkastaja on neuvonut KPO:n edustajaa ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon, joka on oikea taho arvioimaan työntekijöiden altistumista sisäilman epäpuhtauksille.