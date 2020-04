KRP epäilee: Haapaveden Koivikonperällä kasvatettiin kannabista yli miljoonan euron edestä – Serbialainen rikollisorganisaatio operoi Suomen sivukylillä



Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan rikosepäilystä, jossa Serbiasta on johdettu ammattimaista kannabiksen kasvatusta Suomen syrjäseuduilla, muun muassa Haapaveden Koivikonperällä. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Räty Keskusrikospoliisista kertoo, että Haapavesi on ollut organisaation keskeisin paikka.