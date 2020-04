Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronavirus on käytännössä pysäyttänyt kaiken urheilun, mutta faneille voi tarjota viihdettä muullakin tavalla.

Pietarsaaren Jaron ja Kokkolan Pallo-Veikkojen tapauksessa se tarkoittaa sitä, että joukkueet ottavat toisistaan mittaa virtuaalisessa paikallismatsissa. Pelialustana on PlayStation, pelinä FIFA 20 ja pelipäivänä ensi viikon keskiviikko.

– Historian ensimmäisestä virtuaalisesta derbystä ei tarvitse paineita ottaa, mutta ei sitä Jarolle ikinä halua hävitä. Ei oikeassa pelissä eikä virtuaalisesti, KPV:n toiseksi pelaajaksi nimetty Harri Heiermann sanoo.

KPV käynnistää äänestyksen toisesta pelaajasta lähiaikoina ja Heiermannin joukkuekaveri on tiedossa viimeistään viikonloppuna.

Heiermannin valinta ensimmäiseksi pelaajaksi oli ilmeisen selvä valinta KPV:lta, sillä ainakin omien sanojensa mukaan Heiermann on joukkueensa paras Fifan pelaaja.

– 11 vuotta on tullut melkein päivittäin pelattua Fifaa, joten kyseessä on hyvin tuttu peli, KPV-kasvatti toteaa.

Jaro nimesi virtuaaliderbyn ensimmäiseksi pelaajakseen Axel Vidjeskogin ja toinen pelaaja ratkesi yleisöäänestyksen perusteella. Kaverikseen Vidjeskog saa Emil Öhbergin, joka vei fanien äänestyksessä suvereenin voiton.

– Emiliä vastaan olen pelannut, eikä hänellä oikein ollut mahdollisuuksia. Axel on oudompi pelaaja. Pitää varmaan Adamilta (Pallo-Veikoissa pelaava Adam Vidjeskog) kysyä, ovatko veljekset paljon pelanneet ja mitä Axelilta on odotettavissa, Heiermann pohtii.

Jotta lähtökohdat olisivat mahdollisimman tasaiset, paikallisderbyssä molemmat osapuolet pelaavat samalla joukkueella. Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että kentällä nähdään kaksi Suomen maajoukkuetta.

– Vai sellaisen valinnan ovat tehneet. Ei kyllä missään nimessä ole tuon pelin paras joukkue. En ole ikinä tainnut Huuhkajilla Fifaa pelata, Heiermann mietti asiasta kuultuaan.

– Koska oikeaa jalkapalloa ei voi pelata, tässä on hyvin aikaa treenata virtuaaliderbyä varten. Pitää jo tänään ryhtyä ottamaan tuntumaa Suomen joukkueeseen. Tällä hetkellä en osaa sanoa muuta kuin sen, että Hradecky maaliin ja Pukki kärkeen, Heiermann naurahtaa.

Axel Vidjeskogille Huuhkajat puolestaan on tuttu joukkue Fifasta, joten tuolla sektorilla etulyöntiasema on Jarolla.

– Eihän Huuhkajilla tietenkään ole niin helppoa pelata kuin vaikka Barcalla, mutta kyllä Suomellakin pystyy pärjäämään, kun luo hyvän taktiikan, Vidjeskog pohtii.

Normaalisti Emil Öhbergin tehtävänä on pysäyttää palloja, mutta virtuaaliderbyssä Öhberg nähdään kenttäpelaajan roolissa. Markku Jokela

Kun pelikaverina on maalivahti, onko järkevää komentaa Öhberg pysymään maalissa ja jättää kenttäpeli Axelin harteille?

– Kun Fifasta puhutaan, Empusta on paljon enemmän hyötyä kenttäpelaajana kuin maalivahtina. Olen nähnyt Emilin pelaavan Fifaa ja Emppu näytti olevan suht hyvä pelaaja. Onhan siitä apua, että tiedän suunnilleen kuinka Emppu pelaa. Vielä emme ole ryhtyneet yhteispeliä hiomaan, kun Empun valinta pelikaveriksi varmistui vasta joitakin tunteja sitten.

Axel Vidjeskog kertoo pelaavansa Fifaa melkein päivittäin. Aika monta kertaa peliä on tahkottu yhdessä Adam-veljen kanssa.

– Olisihan se hienoa, jos Adam valikoituisi KPV:n toiseksi pelaajaksi, Axel tunnelmoi.

Pohjanmaan derbyn aloitteellinen osapuoli oli Jaro, joka haastoi KPV:n mukaan. Jaron puolella tapahtumaa rakentava myyntipäällikkö Joni Remesaho myöntää suoraan kopioineensa idean maailmalta.

– Näin juttuja, että ainakin Norwich ja Barcelona olivat järjestäneet vastaavia pelejä. Täällä Suomessa ensimmäisenä asialla taisi olla Ilves, joka haastoi Hakan Pirkanmaan derbyyn. Kun Jaron ja KPV:n välisestä derbystä kerroimme, positiivista palautetta tuli paljon. Moni on sanonut, ettei ole mitään katsottavaa, kun kaikki urheilu on tauolla. Tämä on yksi keino antaa kannattajille vähän iloa, Remesaho selvittää.

Myös kannattajat ottivat idean heti omakseen. Remesaho kertoo, että lipunmyynti lähti vauhdikkaasti käyntiin. Viime aikoina on ollut hiljaisempaa, mutta Remesaho uskoo lippukaupan vilkastuvan ottelun lähestyessä.

– Noin 150 lippua olemme toistaiseksi myyneet, Remesaho sanoo.

Fyysisesti peli pelataan Pietarsaaressa, mutta käytännössä kyseessä on kummankin joukkueen kotiottelu, sillä molemmat joukkueet myyvät otteluun omia lippujaan.

– Lipunmyynti on käynnistynyt ihan ok myös meidän puolelta, mutta valitettavasti tällä hetkellä Jaro johtaa myytyjen lippujen osalta, Pallo-Veikkojen puolelta järjestelyissä mukana oleva markkinointitiimin Jere Rönkkö sanoo ja heittää haasteen KPV-faneille.

Remesaho ja Rönkkö kertovat, että itse ottelun lisäksi katsojat pääsevät näkemään myös pelaajien toiminnan pelin ääressä. Tunteenpurkauksia lienee siis tiedossa laidasta laitaan.

– Pelaajilla tulee olemaan mikit, joten katsojat myös kuulevat, miten tilanteisiin reagoidaan. Sen verran voin paljastaa, että ottelussa tulee myös olemaan nimekäs kommentaattori, Remesaho kertoo.

– Lisäksi fanit voivat kommentoida peliä ja tapella sillä sektorilla hyvässä hengessä, Rönkkö toteaa.