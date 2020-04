USA:ssa koronaviruskuolemien määrä liki kaksinkertaistui kolmessa päivässä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yhdysvalloissa neljä uutta osavaltiota antoi tiukkoja kotonapysymismääräyksiä keskiviikkona reaktiona koronaviruspandemiaan. Nyt yli 80 prosenttia amerikkalaisista joutuu pysyttelemään kotonaan samaan aikaan kun koronakuolemat liki kaksinkertaistuivat kolmessa päivässä.

Floridan, Georgian, Mississippin ja Nevadan kuvernöörit kertoivat tiukennuksista päivänä, jolloin Covid-19-kuolemat nousivat 925:llä yli 4 800:aan valtakunnallisesti. Tautitapauksia on vahvistettu 214 000, laskee Reuters.

Presidentti Donald Trump sanoi, että hän ei näe tarvetta sille, että liittovaltio julistaisi koko kansakunnan kattavan ulkonaliikkumiskiellon. Pääkaupunki Washington vaatii nyt asukkaitaan pysymään kotona lukuunottamatta välttämättömiä käyntejä lääkärissä tai ruokakaupassa.

Trump kertoi myös harkitsevansa suunnitelmaa kieltää lennot koronaviruksen kriisipesäkkeisiin.

– Harkitsemme sitä, mutta kun sen tekee, niin silloin pysäyttää teollisuuden, jota tarvitaan epätoivoisesti, Trump kertoi Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa.

Kiellolla suljettaisiin lentoliikenne todennäköisesti New Yorkissa, New Orleansissa ja Detroitissa.

Trump sanoi, että kotimaisten lentojen kysyntä on jo vähentynyt huomattavasti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valkoisen talon lääketieteelliset asiantuntijat ennustavat, että vaikka amerikkalaiset pysyttelisivätkin kotona hidastaakseen Covid-19:n etenemistä, niin silti 100 000–240 000 amerikkalaista voisi kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Pentagonin virkailija kertoi Reutersille, että puolustusministeriö on tarjoamassa siviilivirkailijoiden käyttöön jopa 100 000 ruumissäkkiä.

Vuoden 2010 jälkeen flunssa on tappanut vuosittain 12 000–61 000 amerikkalaista. Vuosien 1918–1919 espanjantauti surmasi Yhdysvalloissa 675 000 ihmistä.

Pahin tautitilanne on New Yorkissa, jossa tautikuolemista on tullut yli kolmannes. Kuvernööri Andrew Cuomo kertoi poliisille keskiviikkona tiukemmista toimista ihmisten pitämiseksi kaukana toisistaan.

– Nuorten ihmisten pitää saada tämä viesti, mikä ei ole mennyt heille perille. Monilla asemilla on vielä likaa nuoria ihmisiä, demokraatti Cuomo sanoi. Hän ilmoitti leikkikenttien ja urheilukenttien sulkemisesta.

– Ihmiset ovat hyvin vastuuttomia ja itsekkäitä, elleivät he tee tätä, Cuomo sanoi.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio kertoi tiedotustilaisuudessa, että kaupunki ottaa nyt käyttöönsä hotelleja saadakseen koronapotilaiden hoitoon 65 000 lisävuodetta.

– Tästä tulee eeppinen prosessi huhtikuun aikana rakentaa kaikki se kapasiteetti, de Blasio sanoi.

– Mutta tämä saadaan aikaiseksi.

Kaliforniassa koronatapausten määrä kasvoi päivässä noin 1 300:lla liki 10 000:een. Kuvernööri Gavin Newsom varoitti, että vaikka kotonapysymiskehotus näyttäisi jonkin verran vaikuttavan, osavaltiosta uhkaavat loppua hengityskoneilla varustetut tehohoidon paikat tulevien kuuden viikon aikana.