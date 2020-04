Anonyymi kirjoittaja koki melkoisen järkytyksen ja surun tunteen nähdessään rakenteilla olevan uuden paloaseman jyräävän viereisen kauniin päiväkodin syvään alhoon eikä hän varmastikkaan ole ainoa hiljaiselosta huolimatta.

Samaa voin sanoa itsestänikin rakentamista seuranneena ja kuvatessa. Olen hyvässä uskossa (bonafide) kuvitellut käytännön järjestelyistä epätietoisena uuden paloaseman rakentuvan välittömästi vanhan yhteyteen ympäristöön sovittaen ja aivan erityisesti sijainniltaan ihanteellista ja viihtyisää päiväkotia arvostaen.

On käsittämätöntä, kuinka törkeästi on päässyt käymään uutta paloasemaa pitkään ja hartaasti odottaessa. Rakentamista ei voi perustella riittävän tilan tarpeella, jossa nykyinenkin asema on tontin puolesta toiminut ilmeisen hyvin. Mutta eikö päiväkodin sijaintia ole lainkaan otettu lukuun.

Kaupungin sisäpiirissä käynnistetty rakennussuunnittelu ylittää inhimillisen käsityskyvyn vastuullisesta ympäristön huomioon ottavasta suunnittelusta. Se ei osoita rakennus- ja ympäristöpolitiikan saati rakennussuojelun hyvää tasoa. Ei liioin rakennusvalvonnasta Ely-keskusta myöten näy merkkiäkään.

Kokkolassa ei edelleenkään ymmärretä rakennussuojelun arvoa ja merkitystä ympäristön elimellisenä osana uutta suunniteltaessa. Kaupungin historiasta kertova nykyisin päiväkotina toimiva 1900-luvun alusta peräisin oleva paljon puhuva kulkutautisairaala on todellakin yksi kauneimmista rakennustaiteen kultakauden puutaloista Kokkolassa.

Mutta kuinka käy rauhallisen ja viihtyisän päiväkodin lastenkaupungissa? Vähintä mitä vallitsevassa tilanteessa voi tehdä on elävöittää paloaseman päiväkodin vastainen betoniseinä kuvioidulla vuorilaudoituksella ja/tai korkeilla kuusilla; onhan (uusien) päiväkotienkin somistukseen kiinnitetty huomiota kaikkia miellyttäen.