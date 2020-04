Kokkolan Rödsössä viranomaisoperaatio – Paikalla poliisi sekä pelastuslaitos

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Rödsön koulun läheisyydessä Kokkolassa on torstai-iltana meneillään operaatio, jossa on paikalla poliisi, pelastuslaitos ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Keskipohjanmaan tietojen mukaan on kyseessä on ihmisen etsintä maastosta.

Paikalla Orreksentien varrelle Perhonjoen rannalle on ajettu pelastuslaitoksen venetraileri ja jokeen on silminnäkijöiden mukaan laskettu vene.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta kerrotaan, että kyseessä on poliisin operaatio, josta poliisi tiedottaa.

Rödsö sijaitsee Kokkolan pohjoispuolella, noin kuuden kilometrin päässä keskustasta.

Keskipohjanmaa seuraa tilannetta.