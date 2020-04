Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Neitoperho tuhon tiellä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★ ★

Neitoperho. Ohjaus Auli Mantila, 1997 Yle Teema ti 7.4. klo 22.08/Areena

Eevi elää symbioosissa isosiskon kanssa. Vanhemmat ovat poissa. Eevin onnenhetki on, kun Ami kertaa perhekuvan idylliä. ”Mihin katosi perunamaa?”

Ami hankkii Eeville kämpän, jotta voisi itse muuttaa yhteen Helenansa kanssa. Eevi tietää, ettei selviä ilman siskoa, ja osoittaa sen. Hylkääminen kostetaan Amille, mutta myös kaikille tien päällä kohdatuille. Eeville ei ole annettu keinoja pärjätä maailmassa.

Eevi näyttää, ettei maailma pärjää hänenlaisensa kanssa. Auli Mantilan ohjaama ja käsikirjoittama Neitoperho ei ole menettänyt voimaansa. Se on häikäisevä huutomerkki niin tekijänsä uralla kuin suomifilmissä ylipäätään - lyhyt, terävä shokki, joka tietää mihin iskeä. Neitoperho välttää sovinnaisuudet ja perinteisen naiskuvan. Se hylkii helppoja selityksiä, mutta on täyttä elokuvaa. Heikki Färmin synkät kuvat eivät pyyhkiydy mielestä.

Sydämetön filmi ei ole. Neitoperhon sydän vain on vereslihalla. Kaikki empatia varataan uhreille: yksin asuvalle keski-ikäiselle naiselle ja tämän nuorelle poikaystävälle. Robin Svartström on hämmentynyt liftari, Jussin voittanut Rea Mauranen kohtalossaan peloton. Mutta Neitoperho on Leea Klemolan elokuva. Eeviä ei kukaan muu olisi voinut tehdä. Klemola voitti roolista ensimmäisen kahdesta pääosa-Jussistaan ja parhaan näyttelijän palkinnon Rouenin festivaalilla Ranskassa.

Alkutekstien design tuo mieleen Seitsemän-elokuvan ja Brakhagen filmit. Yhteys Wylerin Neitoperhoon (The Collector, 1965) on liian ilmeinen ollakseen sattuma.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Auli Mantila ei päästä käsistään puolivalmista. Hän ohjasi 2000-luvulla Pelon maantieteen ja Ystäväni Henryn, sekä televisiolle Hopeanuolet ja Yksisen. 2010-luvulla Mantila keskittyi tuottamiseen ja käsikirjoittamiseen. Tällä hetkellä ohjaaja työstää kahdeksanosaista Transport-televisiosarjaa, jonka tuottaa Miia Haaviston Tekele Productions. Jos käsikirjoituksesta uskaltaa jotain päätellä, siitä on tulossa tv-tapaus.