Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ruotsin tie koronassa ihmetyttää – lähiviikot vasta osoittavat, onko Suomen linja parempi

Kriisin keskellä ja vieläpä mahdollisesti vasta sen alkuvaiheissa valitun toimintalinjan arviointi on liian aikaista. Tämä myönnetään laajasti, mutta siitä huolimatta arviointia eri maiden koronastrategioista tehdään päivittäin.

Viime viikot Suomessa ja monessa muussakin maassa on ihmetelty Ruotsin tietä, joka selvästi poikkeaa muista. Siinä missä esimerkiksi Suomi, Norja ja Tanska ovat panneet koulut ja ravintolat kiinni, Ruotsissa peruskoulut ja ravitsemusliikkeet ovat auki.

Länsinaapurin päivä päivältä kasvaneet koronakuolemaluvut tuntuvat antavan tukea kritiikille. Linja ei voi olla oikea, jos ihmisiä kuolee aina vain enemmän ja enemmän.

Välttämättä asia ei silti ole ihan näin mustavalkoinen. Suomi on Ruotsia perässä koronaviruksen etenemisessä. Kun kaksi viikkoa oli kulunut Ruotsin ensimmäisestä koronakuolemasta, menehtyneiden määrä oli 36. Suomen ensimmäisestä kuolintapauksesta on kulunut kaksi viikkoa, ja kuolleita oli tilastoitu perjantaihin mennessä 20. Väkilukuun suhteutettuna kuolleita Suomessa on epidemian samassa vaiheessa jopa hieman enemmän kuin Ruotsissa.

Lähiviikot toivottavasti osoittavat, että koronan synkimmät luvut eivät hyppää Suomessakin kiihtyvän kasvun käyrälle. Jos näin ikävä ja epätoivottava kehitys Suomessa tapahtuisi, naapurimaiden koronastrategiat joutuvat aivan uuteen tarkasteluun.

Arkijärkinen logiikka sanoo, että sosiaalisten kontaktien vähentäminen väistämättä vähentää tartuntariskiä. Tässä mielessä Suomen tiukaksi luonnehdittava linja vaikuttaa perustellummalta kuin Ruotsin huomattavasti liberaalimpi koronapolitiikka.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kovin karsealta ja epäinhimilliseltä tuntuu, jos epidemian hallitsemisessa ja hillitsemisessä taloudellisilla tekijöillä on oikeastaan lainkaan painoarvoa. Suomessa mennään terveys edellä eikä kysellä valitun tien hintaa. Maksun aika totta kai tulee, mutta siitä ei nyt murhetta kanneta.

Taloudellisen tilinteon aika tietysti koittaa jossain vaiheessa. Jo nyt voi sanoa, että jäljet ovat hirmuiset. Elämä epidemian jälkeen on aivan toista kuin nyt. Paluuta entiseen normaaliin ei ole, ei ainakaan vuosiin.

Ilman muuta vapaasti pudonnut talous ponnahtaa jonkinlaiseen nousuun, kun koteihinsa linnoittautuneet ihmiset pääsevät taas vapaasti liikkumaan ja kuluttamaan. Nousun kulmakerroin vain on aivan erilainen kuin oli pystysuora pudotus nykyiseen kurimukseen.