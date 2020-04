Lauantai-illan livekonsertissa esiintyi kokkolalainen rap-artisti MC Kajo, joka teki rapin muun muassa Keskipohjanmaan verkkosivujen uutisista

Kokkolan rap-artisti MC Kajo keikkaili lauantai-iltana Kokkolan Tullipakkahuoneella. Kyseessä oli ensimmäinen esityksistä, joita Keskipohjanmaa ja Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto toteuttavat tämän kevään aikana livestriimauksina ja joihin yleisö on voinut ehdottaa esiintyjiä.

MC Kajo eli Kalle Niskanen on Kokkolassa asuva rap-artisti, joka on voittanut rapin suomenmestaruuden kolme kertaa. Hän julkaisi ensimmäisen pitkäsoittonsa Tää on vast alkuu viime vuonna. Tänä vuonna hän on julkaissut singlen Ala Pomppii.

MC Kajon erikoisuutena on freestyle-rap eli improvisoitu rap. Sitä kuultiin myös Tullipakkahuoneella. MC Kajo teki keikan aikana muun muassa rapin Keskipohjanmaan verkkosivujen uutisista.

Niskanen kertoo, että alkuvuodesta hän on myös tehnyt uutta musiikkia MC Kajon seuraavalle levylle. Aikaa siihen on vapautunut, sillä kevään keikat on koronaviruksen rajoitusten takia peruttu. Niskanen sanookin, että lauantain keikka oli erittäin tervetullut mahdollisuus päästä ilmaisemaan itseään.

MC Kajon kanssa lavalla nähtiin hänen vaimonsa, kokkolalainen laulaja Vicci sekä DJ Huuaarjuu.

Jos video ei toimi, voit katsoa keikan tästä linkistä.