Haapavedellä Kirkkotiellä on syttynyt tulipalo. Keskipohjanmaan saamien tietojen mukaan kyseessä on uudehko, puurakenteinen omakotitalo. Rakennus on täyden palamisen vaiheessa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen noin kello 17.20.

Keskipohjanmaa seuraa tilannetta.