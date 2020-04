– SUL on yhdessä muiden isojen lajiliittojen kanssa lähestynyt valtiovaltaa. Jos sieltä on apua luvassa, se kohdentuu pääosin seuratyöhön, Aalto lupaa.

– Olen tällä viikolla puhunut useamman lajivalmentajan kanssa ja viestit ovat olleet rohkaisevia. Fokus on omassa tekemisessä, epävarmuus ei ole rapauttanut arkea. Se on tässä tilanteessa todella tärkeää, Niemi-Nikkola tähdentää.

– Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Jyväskylässä ja Pajulahdessa pääsee harjoittelemaan hallioloissa yhteensä 30–40 yleisurheilijaa. Vain Kuortane on kokonaan suljettu. Myös ainakin Turussa ja Kuopiossa on muutamalla urheilijalla mahdollisuus lajiharjoitteluun sisätiloissa. Osa maajoukkueurheilijoistakin joutuu silti valmistautumaan kauteen ulkona ja punttisalilla.

Liitto on pystynyt myötävaikuttamaan niin, että maan viidestä harjoituskeskuksesta neljä on kärkiurheilijoiden käytössä poikkeusjärjestelyin.

– Viimeisin tieto on, että kisojen järjestelyt jatkuvat alkuperäisen suunnitelman mukaan. Urheilijat elävät sen mukaan, että kisat järjestetään. Kuten on nähty, asiat voivat kuitenkin muuttua nopeasti, SUL:n valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola pyörittelee.

Kilpailukalenteri on tyhjennetty toistaiseksi toukokuun loppuun asti, mutta kesäkuun osaltakin toivo alkaa hiipua. Merkittävistä kansallisista tapahtumista kesäkuulle on merkitty Kuortaneen ja Lapinlahden juhannuskisat, kaksi GP-kilpailua sekä eri lajien karnevaalit.

Moukarikarnevaalien osalta päätöksiä tehtäneen jo parin viikon päästä

Perinteiset Moukarikarnevaalit pitäisi järjestää Nikulassa 25.–28. kesäkuuta. Suomen Urheiluliiton kilpailukalenteri on toistaiseksi tyhjennetty toukokuun loppuun saakka, mutta kesäkuun kisojen osalta päätöksiä ei ole vielä tehty suuntaan tai toiseen.

– Meillä on koko seuran hallituksen kokous maanantaina 20. huhtikuuta. Meille on luvattu, että saisimme siihen mennessä tiedon SUL:n puolelta, perutaanko kisat vai tulevatko ne meidän järjestettäväksi, Moukarikarnevaalien järjestelytoimikuntaan kuuluva Marke Paavola sanoo.

Aron Johansson ja Mikko Huhta seurasivat viime kesän karnevaaleilla Reko Tuomisen heittoa. Markku Jokela

Ainakin Paavola on jo varautunut siihen, että karnevaalit joko siirretään tai perutaan.

– Toivossa on hyvä elää, mutta kyllä minä aika skeptisesti suhtaudun siihen, että ne voitaisiin kesäkuussa normaalisti järjestää. Jos katsoo mitä isompien kisojen osalta on tehty, niin on aika loogista, että Moukarikarnevaalit siirretään tai perutaan, Paavola pohtii.

Siirtäminen olisi tietysti se kaikkein kivuttomin ratkaisu. Ongelmana vain saattaa olla sopivan ajankohdan löytäminen.

– Syksyllä kilpailukalenterissa tulee varmasti olemaan ruuhkaa, jos kesän kisoja siirretään sinne. Toisaalta heittäjille Moukarikarnevaalit on ollut tärkeä tapahtuma, joten se puoltaisi karnevaalien järjestämistä. Ihan samalla tavalla tässä on mennyt suunnitelmat uusiksi niin järjestäjillä kuin urheilijoilla, Paavola miettii.

Moukarikarnevaalit ovat Kaustisen Pohjan-Veikkojen yleisurheilujaostolle vuoden ehdottomasti tärkein tapahtuma taloudellisesti. Karnevaalien peruuntuminen jättäisi jaoston kassaan ison loven, mutta Paavola ymmärtää talouden realiteetit.

– Budjetti on laadittu ennen kautta ja siinä on huomioitu karnevaalien tuotto. Moukarikarnevaalien yhteistyökumppaneista suurin osa on pk- tai mikroyrityksiä. Yhteistyökumppaneita on tässä tilanteessa vaikea saada, koska yritykset ovat tiukoilla ja ovat joutuneet lomauttamaan henkilöstöään, Paavola toteaa.

Kaustisen Pohjan-Veikot on joutunut koronaviruksen vuoksi perumaan jo yhdet isot kisat tältä vuodelta. Moukarin talvimestaruuskisat piti järjestää Nikulassa 14. maaliskuuta, mutta nuo kisat jouduttiin perumaan viime metreillä.

– Kisojen peruminen oli oikea ratkaisu, mutta harmittaa se silti paljon. Osallistujia oli tulossa ennätysmäärä ja heittopaikka oli hyvässä kunnossa. En osaa euromääriä sanoa, mutta siitäkin kisasta tuli takkiin, koska kaikki oli jo lähes valmiina.