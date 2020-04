Keski-Pohjanmaalla koronavirustilanne on sunnuntaiaamuun mennessä pysynyt ennallaan, Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 73 tartuntaa

Keski-Pohjanmaan alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja sunnuntaihin menneessä, kertoo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell.

Näin ollen alueella on edelleen seitsemän vahvistettua koronavirustartuntaa. Viimeisimmät vahvistetut tartunnat todettiin torstaina, kun Soiten kertoi kahdesta uudesta vahvistetusta tapauksesta. Tartuntojen kerrottiin liittyvän Soiten alueella aiemmin todettuihin tartuntatapauksiin.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa yhteensä kahdeksan koronapotilasta. Neljä potilasta on vuodeosastohoidossa ja neljä tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu sunnuntaihin mennessä 73 varmennettua koronatartuntaa.

Viikonlopun aikana tietoon tulleista koronatartunnoista yhden tartuntaketju ei ole tiedossa. Kyseessä on kolmas Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettu tartunta, jonka alkuperää ei ole pystytty selvittämään.

Suomessa on THL:n sunnuntaina julkaisemien tietojen mukaan 1 927 varmennettua koronavirustartuntaa. Eniten tapauksia on todettu odotetusti Helsingissä, jossa niitä on 511. Määrä on yli neljännes koko maan luvusta.

Tartunnan saaneista miehiä on 50,4 prosenttia ja naisia 49,6 prosenttia. Ikäryhmittäin tartuntoja on eniten 50-59-vuotiailla.

Koronavirustestejä on tehty Suomessa kaikkiaan noin 25 000. Eniten uusia tartuntoja on toistaiseksi todettu keskiviikkona 1. huhtikuuta. Silloin niitä varmistui 115 kappaletta.