Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Asiakkailta paras arvostus kansanpantajille

Kaustisen Kansanlääkintäkeskus ja Terveyskylä-säätiö palkitsivat kruunupyyläisen Alf-Erik Fröjdön ja helsinkiläisen Hannes Karppisen mestarikansanparantajan kunniakirjalla.

He ovat järjestyksessään kuudes ja seitsemäs mestarikansanparantaja. Kolme vuotta sitten palkittiin mestarikirjalla kaustislainen Heikki Jylhä. Muut palkitut ovat Olavi Mäkelä, Pentti Penttilä, Aini Hautala sekä edesmennyt Olavi Virkkala.

Kunnianosoitukseen Fröjdö suhtautui hyvin vaatimattomasti.

- Koen, että en ole tunnustuksen arvoinen. Asiakkailta saan parhaan palautteen ja kannustuksen.

Karppinen taas toivoi, että kunnianosoitus auttaisi tulevia kansanparantajia ja toisi julkisuutta.

- Näen tilanteen nyt Suomessa kokonaisuudessaan hyvänä. Lääketeollisuus oli pari vuosikymmentä sitten ykkönen. Nyt on paremmin huomattu, että kansanparannus on halvempi hoitomenetelmä.

Karppisen ajatus saa kannatusta Kansanlääkintäkeskuksen vastaavalta lääkäriltä Heikki Hemmilältä.

Hemmilällä on lääkärin ammatista 20 vuoden kokemus. hän myöntää, että hänelläkin oli aluksi epäilyksensä kansanparannuksesta. Nykyään hän tunnustaa sen vaikuttavuuden, vaikka onkin ensisijaisesti koululääketieteen edustaja.

Hän tekee aiheesta väitöstutkimusta.

Kiitospuheessaan Karppinen toivoi, että kansanparantajat eivät veisi tietotaitoaan mullan alle sitä ensin muille jakamatta, kuten vanhimpien parantajien kohdalla on käynyt.

- Ennen kirjoitus- ja esiintymistaidot olivat niin ja näin. Nykyään tätä ongelmaa ei pitäisi olla, kun videot ja sanelulaitteet ovat olemassa.

Heikki Hemmilä mainitsikin, että videota on hyödynnetty kansanparantajien työntekoa tallennettaessa. Karppinen taas on tehnyt tiedonkeruu- ja hankintamatkoja Vienan Karjalaan.

Karppinen painotti myös, että kansanparannuksessa tarvitaan bisnes-ajattelua. Lääketieteen edustajien kanssa on pyrittävä yhteistyöhön.

Sekä Fröjdöllä että Karppisella on lähisuvussa jo isän työn jatkaja. Fröjdön tytär on fysioterapeutti ja Karppisen molemmilla pojilla on lääketieteen koulutus.

Tästä syystä heidän ajatuksensa törmäsivät aluksi yhteen, mutta nyt yhteisymmärrys on löytynyt.

Fröjdön ja Karppisen palkitsemisperusteina Kansanlääkintäkeskuksen toimitusjohtaja Kaj Mattson painotti molempien kykyä tiedostaa rajansa.

- Palkitsemisessa on otettu huomioon, että he hyväksyvät koululääketieteen.