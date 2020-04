Lukijan mielipide: Tukea tarvitseva oppilas etäopetuksessa?

Luimme huolestuneina uutisen Kokkolan suunnitelmasta käynnistää välittömästi henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut (Keskipohjanmaa 23.3.2020). Uutisessa kerrottiin lomautustarpeiden koskevan erityisesti koskien koulunkäynninohjaajien työpanosta, jolle ei nähty enää tarvetta oppilaiden siirryttyä etäopetukseen. Samanlaista tietoa on uutisoitu myös muiden kuntien pohtivan. Ylen uutisen mukaan kuitenkaan oppilaan tarvitseman tuen tarve ei ole vähentynyt, vaikka koulut ovat siirtyneet etäopetukseen ja kotikouluun (Yle 20.3.2020).

Valtaosa perheiden arjesta on tällä hetkellä suuntautunut kotiin. Perheen aikuisten tasapainoillessa etätyön haltuunottamisen ja työkalenterin uudelleenmuovailun keskellä, tarvitsevat koululaiset vanhempien tukea arjessa huomattavasti enemmän kotona tapahtuvasta opetuksesta suoriutuakseen.

Etäopetusta järjestettäessä on aiheellista arvioida, milloin on kyse etäopetuksesta ja milloin kotiopetuksesta. Kotiopetuksessa lapsen oppivelvollisuudesta vastaavat huoltajat, etäopetuksessa vastuu tästä on pääsääntöisesti koululla. Nykyisessä tilanteessa kunnissa on hyvin vaihtelevia opetusjärjestelyjä ja suurelle osalle lapsista opetusjärjestelyt muistuttavat kotiopetusta käytännössä.

Vanhemmat tukevat lapsiaan hyvin erilaisin voimavaroin ja erilaisten työtilanteiden keskeltä, jonka kautta perheiden lapset ja nuoret ovat kriisin keskellä hyvin eriarvoisessa asemassa. Myös vanhempien mahdollisuudet etätyöhön vaihtelevat ja osa lapsista opiskelee kotikoulussa täysin itsenäisesti vanhempien työpäivän ajan. Aiemmin ohjaajan tiivistä tukea luokassa saanut oppilas on yhtäkkiä oman toimintansa tai vanhemman vieressä istumisen varassa.

Etäopetukseen siirtymisen myötä moni lapsi on jäänyt myös vaille koulun turvallisia aikuisia. Moni lapsi tai nuori on jäänyt yhteiskunnan sulkeuduttua hyvinkin yksin, kun myös nuorisotilat ja harrastuspaikat ovat sulkeneet ovensa. Kaikille lapsille ja nuorille koti ei ole turvallinen paikka, eikä lähipiiristä välttämättä löydy turvallisia aikuisia. Yllättävän kriisin keskellä aiemmista itsestäänselvyyksistä tuleekin tekijöitä, joita vahvistamalla/turvaamalla voidaan suojata lapsen turvallisen arjen sujumista poikkeusoloissakin. Etäkoulun merkitys on siis paljon enemmän kuin sisältöjen oppimista tai opettamista.

Opetusministeriö painottaa kuntia huolehtimaan erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen tuesta sekä vanhempien tukemisesta poikkeusoloissakin. Kuitenkin tälläkin hetkellä käydään keskustelua opettajien ja koulunkäynninohjaajien lomautuksista ja työvelvoitteiden purkamisesta. Samaan aikaan kouluilta ja perheiltä tulee avunpyyntöjä sosiaali- ja terveydenhuoltoon tuen ja ohjauksen saamiseksi erityislasten perheille.

Haastavan tehtävän edessä sekä lapset ja perheet että sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsevat kuntia yhteisrintamaan toteuttamaan oppilaiden tarvitsemaa (etä)ohjausta ja tukea myös poikkeusoloissa sekä huolehtimaan opettajien ja koulunkäynninohjaajien resurssien käytöstä siten, että kaikki käytettävissä oleva resurssi kohdentuu ensisijaisesti lasten ja perheiden tukemiseen sekä opettajien työmäärän helpottamiseen lisääntyneen työmäärän uhatessa heidän työkykyään. Tulevaisuuden turvaamiseksi meidän kaikkien (videoyhteyksiä) resursseja tarvitaan.

Toivomme kuntien harkitsevan uudelleen sivistystoimen henkilöstön resurssien käyttöä täysipainoisesti etäopetuksen tukemisessa painopisteenä erityisesti ne perheet ja lapset, joissa on useita lapsia tai lapsen oppimisen tueksi tarvitaan ikätasoaan enemmän ohjausta.

Soiten perheiden palvelujen puolesta,

Kuntoutusohjaajat Susanna Mäkelä ja Tanja Asiala,

Nepsytiimi, Soite