Soite ottaa käyttöön rajoitustoimet muiden synnytyssairaaloiden tapaan: Yksi tukihenkilö saa olla läsnä synnytyssalissa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite rajoittaa synnyttäjän tukihenkilön läsnäolo-oikeuden vain synnytyssaliin Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

Synnyttäjä voi ottaa mukaan synnytyssaliin yhden oireettoman tukihenkilön.

Edellytyksenä on, että henkilö ei ole oleskellut ulkomailla 14 vuorokautta edeltävästi, eikä altistunut varmennetulle koronavirus COVID-19-infektiolle.

Tukihenkilö ei voi olla mukana synnytyksen käynnistysvaiheessa, leikkaussalissa tai synnyttäneiden osastolla. Keisarinleikkauksen jälkeen tukihenkilö saa olla synnyttäjän ja vastasyntyneen kanssa perheheräämössä.

Päätös on voimassa 6.4. alkaen. Soiten tiedotteessa korostetaan, että tilanne on väliaikainen ja rajoitukset puretaan heti kun on mahdollista.

Tukihenkilölle opastetaan tarvittavat suojautumis- ja hygieniaohjeet. Tukihenkilö on synnyttäjän kanssa samassa huoneessa koko synnytyksen ajan.

Päätös perustuu Suomen gynekologiyhdistyksen ja kaikkien Suomen synnytyssairaaloiden yhteiseen päätökseen.

Toimilla pyritään vähentämään tehohoitopotilaita hoitavan anestesiahenkilökunnan altistumista COVID-19-virukselle.

Liikkumisrajoituksilla lapsivuode-osastoille pyritään vähentämään synnyttäjien, vastasyntyneiden ja vuodeosastoilla olevien leikkauksista ja syöpähoidoista toipuvien potilaiden, sekä heitä hoitavan henkilökunnan sairastumisriskiä.