Nivalan teollisuuskylässä on syttynyt tulipalo, jonka sammutustyöt ovat kesken. Hopeatiellä sijaitsevan teollisuushallin sisällä on laitepalo, ja pelastuslaitos on paikalla.

Toimitus seuraa tilannetta ja päivittää uutista.