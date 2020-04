Lukijan mielipide: Tekeekö kruunu kuninkaan? – Tämä kruunun tavoittelija on saanut nimensä sen pinnassa olevista pienistä rakenteista jotka muistuttavat kruunua tai auringon koronaa

Joseph Margolis on todennut, että ”Ihminen ei ehkä ole universumin keskipiste, mutta hän on keskipisteenä kaikissa niissä ponnistuksissa, joissa yritetään ymmärtää tätä maailmaa”. Tältä pohjalta voidaan hyväksyä ajatus, että maailma on ihmiskeskeinen ja ihmislähtöinen.

Ihmisessä näyttää elävän vahvasti kuitenkin myös se uskomus, että hän on luomakunnan herra ja valtias. Niin on moni luullut näihin päiviin saakka. Mutta nyt näyttää valta vaihtuneen.

Keskuuteemme on ilmaantunut uusi vallanpitäjä. Se on pieni virus jolla on lähes kuninkaallinen nimi eli korona. Tämä virus on saanut nimensä sen pinnassa olevista pienistä rakenteista jotka muistuttavat kruunua tai auringon koronaa. Virusta ikään kuin ympäröi salaperäinen valokehä.

Mikä tämän viruksen tehtävä on? Ainakin sama kuin kaikilla muillakin elollisilla tässä maailmankaikkeudessa: se pyrkii lisääntymään ja pysymään elossa. Se on myös saanut aktiivisuudellaan koko maailman sekaisin ja hallintaansa. Pyrkiikö se siis myös valtaan? Ainakin sillä on suuren hallitsijan eleet. Se toimii periaatteella ”hajota ja hallitse”. Siinä se on onnistunut paremmin kuin kukaan ikinä olisi voinut kuvitella. Kuinka syvää kumarrusta se meiltä vielä vaatii?

Tiedetään, että virukset ovat olleet maapallolla hyvin kauan – ehkä jo aikojen alussa. Niillä on ollut oma tehtävänsä luomakunnan evoluutiossa. Onko koronaviruksella myös sellaisia suunnitelmia? Mihin suuntaan se pyrkii ja haluaa ohjata ihmiskunnan kehitystä? Sillä on selvästi kuninkaallisia elkeitä ja sädekehä. Mutta tekeekö kruunu siitä todellisen kuninkaan? Sen tulemme näkemään.