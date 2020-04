Palloliiton tukipaketista ei liikeni jättipotteja Ykkösen seuroille – Jarolaiset lomilla huhtikuun.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Varsinaisia kurjuuden kuninkaita ovat tänä keväänä muun muassa suomalaiset jalkapalloseurat. Toiminta on täydellisesti jumissa koronaviruksen vuoksi. Pallo ei pyöri edes yhteisissä harjoituksissa, eikä tuloja ole lainkaan. Lomautuksista ja pahimmillaan irtisanomisista tulee uutisia päivittäin.

Keskipohjalaisissa kärkiseuroissa on toistaiseksi vältytty kovimmilta keinoilta. Kokkolan Pallo-Veikoissa palkanmaksu jatkuu normaalisti ja töitä tehdään omatoimisesti tai muutaman pelaajan ryhminä.

Omatoimijakson ohjeistukset menevät umpeen. KPV:n valmennus laatii parhaillaan pelaajille ohjelmia, joita noudatetaan huhtikuun loppuun asti. Esimerkiksi lomautuksista ei seurassa ole ollut puhetta.

Hieman etelämpänä Pietarsaaressa ovat paikallisen Jaron pelaajat siirtyneet "vuosilomalle".

– Yleensä loma on maksettu lomarahana syksyllä kauden päättyessä. Se on ollut luontevaa, koska kauden aikana ei ole ehditty lomailemaan. Nyt lomaraha jää pois ja sen sijasta pelaajat ovat lomalla huhtikuun ajan, sanoo Liga-Jaron toimitusjohtaja Boris Haga.

Sarjatoiminnan aloitus on siirretty kesäkuulle, mutta toteutuvaa aikataulua ei tiedä tässä vaiheessa kukaan.

– Kukaan ei tiedä, miten tilanne kehittyy. Jos sarjan alku siirtyy vielä kauemmaksi, joudutaan Jarossa varmaan muiden seurojen tapaan ottamaan muita instrumentteja käyttöön ja lomauttamaan väkeä. Huhtikuun lopussa katsotaan, miltä maailma näyttää ja tehdään ratkaisuja sen tiedon perusteella, Haga toteaa.

Suomen Palloliitto kertoi äskettäin tukipaketista, joka on laadittu kotimaisten sarjaseurojen pelastamiseksi talouden ahdingosta. Boris Haga ei tuuleta kovinkaan villisti paketin sisällölle.

– Palloliiton paketti on kolmiosainen ja arvoltaan kolme miljoonaa euroa. Ensimmäinen miljoona jaetaan lainoina liigaseuroille. Toisella miljoonalla helpotetaan seurojen tilannetta liiton keräämien maksujen osalta. Eli siitä pääsevät osallisiksi kaikki noin 800 jalkapalloseuraa.

– Kolmannella miljoonalla avustetaan niitä seuroja, joilla on kokopäivätoimisia työntekijöitä. Pelaajia ei kuitenkaan huomioida. Seuroilla on kaikkiaan 650 työntekijää, jolloin yhtä kohden tuki on 1500 euroa. Jarolla on kolme, junioripuoli mukaanluettuna viisi, työntekijää.

Työntekijämäärään perustuvan tuen haku käynnistyi maanantaina. Jaro jättää oman hakemuksensa, joka voi tuoda Liga-Jaron kassaan helpotusta 4500 euron verran.

– "Divari" on Palloliiton kuviossa väliinputoaja. Melkoisiin vaikeuksiin ollaan joutumassa, ellei futisseuroja tueta vastaavasti kuin esimerkiksi ravintoita ja muita yrityksiä. Samassa veneessä olemme heidän kanssaan, vaikka toimialana on urheilu.

Jaron toimitusjohtaja Boris Haga on varma, että kaikki sarjapaikan ansainneet liigan ja Ykkösen joukkueet eivät ole sarjoissa mukana aloituksen venyessä heinäkuun puoliväliin. Osalle on tullut ylitsepääsemätön seinä vastaan.