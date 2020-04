Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maskien käyttö ja riittävyys huolestuttavat – Vanhuksista on pidettävä hyvää huolta

Joissakin maissa aletaan jo purkaa koronapandemian seurauksena tehtyjä rajoituksia, kun samaan aikaan yritetään hiellä ja vaivalla saada tartuntoja estettyä.

Hyvin konkreettinen huoli on maskien riittävyys. Riittävätkö maskit ja muut suojavarusteet kaikille tarvitseville ja miksi eivät riitä? Erityisesti vanhukset ja heidän omaisensa ovat huolissaan siitä, että kasvoilla käytettäviä maskeja ei ole esimerkiksi kaikilla vanhusten koteihin tulevilla kotihoidon tai kotisairaanhoidon työntekijöillä. Tätä huolta kuullaan eri puolilta maata.

Ympäri Suomea lukuisat sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävät tahot yrittävät ratkaista, kuinka tarkasti niiden pitää noudattaa sosiaali- ja terveysministeriöstä tulleita ohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje viikon takaa toteaa, että hoitajien on kotihoidossa käytettävä joka kerran kasvomaskia asiakkaiden kotona käydessään. Ministeriön neuvotteleva virkamies Satu Karppanen huomauttaa, että ohje koskee myös tehostettua palveluasumista ja kevyempää palveluasumista (KP 6.4.).

Yleisesti on tulkittu, että tehostetussa palveluasumisessa suojaus ei ole yhtä tärkeää kuin kotihoidossa, sillä tehostetussa hoidossa asiakkaiden luona vierailevat vain hoitajat, jolloin asiakkaiden terveystilanne on koko ajan selvillä. On kuitenkin tiedossa, että myös oireettomat voivat tartuttaa ja palvelutalojen asukkaita on suojeltava.

Viime keskiviikkona Soiten kotihoidon henkilöstö sai uudet toimintaohjeet, joiden mukaan nyt koronaepidemian aikana käytetään kirurgista suunenäsuojainta ihan kaikissa kotihoidon kontakteissa, asiakaskäynneillä.

Perjantaina vanhusten ja vammaisten kotihoidon asiakkaiden suojaamisesta keskusteltiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja palaverin jälkeen ainakin Selänteen ja Kallion peruspalveluyhtymien johto tarkisti ja tiukensi hoitohenkilökunnan ohjeistusta. Nyt seurataan, miten hyvin ohjeita noudatetaan. Myös suojainten riittävyydestä ollaan kuitenkin huolissaan.

STM:n ohjeistuksen mukaan vanhusten hoivakodeissa pitää korona-aikaan välttää asukkaiden ja hoitajien ei-välttämätöntä siirtymistä yksiköstä toiseen. Kuntayhtymissä pitää noudattaa saatuja ohjeita.

Myös omaisten on noudatettava ohjeita. On ymmärrettävää, että ihmiset kaipaavat läheisiään ja ovat huolissaan. Viranomaisten ohjeiden noudattaminen on nyt viisainta ja se on vaikuttanut Suomessa toimivalta keinolta. Vanhuksista on pidettävä hyvää huolta.