Kokkolan Ykspihlajassa käynnistetään Rodenin vanhan satamakonttorin kunnostaminen tänä kesänä.

Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka on rakennettu satamakonttoriksi ja laivahuolitsija Otto Rodenin huvilaksi vuonna 1896. Sen runko on tuotu sitä ennen Karjalan kannakselta. Rakennus toimi Rauanheimon satamakonttorina vuoteen 2005 saakka.

Rakennus on Ykspihlajan asukkaille tuttu talo, josta on haettu ahtaajien tilapäispalkat ja jonka taukotiloissa on odoteltu laivoja yli sadan vuoden ajan.

Rauanheimo lahjoitti rakennuksen Osuuskunta Yxpilalle pois siirrettäväksi vuonna 2005. Vuosina 2005-2007 rakennus purettiin hirrelle, sen vanhat kakluunit purettiin ja numeroitiin ja sen vanhat peiliovet otettiin talteen. Sen jälkeen rakennus on pääasiassa odotellut siirtoa pois satamasta.

Rakennukselle on nyt löytynyt paikka kaupungin kaavoittamasta perinnekorttelista Sahapolun varrelta. Rakennus siirrettiin lähes kokonaisena tulevalle paikalleen kesällä 2019.

Koska rakennuksen kunnostaminen on vapaaehtoistoimijoille liian vaativa urakka, sen kunnostamisen avuksi ryhdyttiin etsimään laajempia hartioita. Nyt on perustettu osakeyhtiö Elävä Ykspihlaja Oy, johon on liittynyt 23 yksityistä ihmistä tai yhteisöä.

Yhtiö lunastaa siirretyn rakennuksen Osuuskunta Yxpilalta, jonka hallintaan jää vielä toinen satamasta siirretty ns. Lahden huvila, joka toimii nykyisin päiväkotina Ykspihlajassa.

Elävä Ykspihlaja Oy koostuu paitsi paikallisista ihmisistä, myös Kokkolasta kotoisin olevista kulttuurialan toimijoista. Mukana on elokuva-, musiikki- ja teatterialan väkeä ja muita luovien alojen toimijoita. Osa mukana olijoista on helsinkiläisiä ”Ykspihlajan ystäviä”, jotka haluavat olla tukemassa alueen kulttuuri- ja yhteisötoimintaa.

Rakennus tulee toimimaan majoitustilana, jossa myös lyhyet residenssijaksot ovat mahdollisia. Siinä voidaan järjestää lyhytaikaisia kursseja, eri kulttuuri- ja taideprojektien vetäytymisiä ja kokouksia. Pääasiassa rakennus toimii puhtaasti majoitustilana – huoneita löytyy piirustuksista kaksitoista. Kunnostamisessa kunnioitetaan rakennuksen vanhaa ilmettä niin paljon kuin mahdollista.