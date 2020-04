Ravintolat kitkuttelevat nyt noutoruuan turvin Kokkolassa – Katso lista poikkeusoloissa pyörivistä ravintoloista kaupungissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Moni kotiruokaa tai lounasta tarjoava kahvila ja ravintola jäi Kokkolassa niin sanotulle koronalomalle jo toissaviikolla, kun hallitus määräsi ruokapaikat sulkemaan ovensa asiakkailta.

Tällä hetkellä ravintoloitsijat yrittävät pitää yritystoimintaansa hengissä myymällä ihmisille noutoruokaa. Kokkolassa esimerkiksi take away -kotiruokaa voi poikkeusoloissakin käydä hakemassa paristakymmenestä kahvilasta tai ravintolasta.

Kokkolan keskustassa sijaitsevista etnisistä ravintoloista puolenkymmentä on jatkanut ruuan tekemistä nälkäisille.

Aika moni kokkolalaisravintola on aloittanut myös ruuan kotiinkuljetukset, joita ei normaalioloissa tätä aiemmin ole välttämättä edes tehty.

– Isompi osa meillä tehdyistä aterioista viedään näinä päivinä ihmisille suoraan kotiin, kertoo Viktoria Pikkukangas Ruokala Saimasta.

Pääsiäistä edeltävällä hiljaisella viikolla likimain kaikilla ravintoloilla on poikkeuksia aukioloajoissaan. Pääsiäisen pyhinä harvempi ravintola on ollut avoinna aiempinakaan vuosina.

Pääsiäisen jälkeen tiistaina suurin osa Keskipohjanmaan listaamista peruskotiruokaa tarjoavista ravintoloista Kokkolan seudulla jatkaa kuitenkin toimintaansa.

Vuoden ympäri kaikkina päivinä kotiruokaa ulos myyvät keittiöt ovat auki lähinnä vain vanhusten palvelutaloissa.

– Meidän perustehtävämme ei muutu, oli sitten arki tai pyhä. Teemme ja viemme aterioita lähinnä senioreille, mutta emme ole tietenkään tässä tilanteessa kieltäytyneet myymästä ruokaa myös vähän nuoremmille, Nina Karvonen lounasravintola Emiliehemmetistä sanoo.

Take away eli mukaan ostettava ja kotiinkuljetusmyynti ovat nyt kaikissa ravintoloissa arkea ainakin toukokuun loppuun saakka.

Normaalioloissa vain hävikkiruuan välittämiseen keskittynyt ResQ Club on laajentanut palvelunsa koskemaan myös normaalihintaisia take away -annoksia.

ResQ-palvelu on digitaalinen alusta, jonka kautta palvelun kanssa sopimuksen tehneet yritykset, olivat ne sitten ravintoloita, kahviloita tai leipomoita, tarjoavat noutoruoka-annoksia palveluun kirjautuneille käyttäjille ostettavaksi.

Verkkopalvelun yhtenä tavoitteena on, että palvelun käyttäjät tutustuvat laajemmin lähialueen ravintoloihin samalla, kun ruokahävikin määrä pienenee, annos annokselta myös Kokkolassa.

Kokkolassa poikkeusoloista huolimatta toimivia ravintoloita

Cafe Eden (ti-pe 10-14), Uintikeskus VesiVeijarin tiloissa, Kaarlelankatu 55. Noutoravintola. Ravintola on mukana ResQ-palvelussa.

Café Con Affetto (ma-pe 10.45-14) Isokatu 12. Noutoravintola.

Harjun Puffetti (ma-pe 9-17, la 9-15) Kallentori, Pitkänsillankatu 15. Lounaan hintaan kuuluu kotiinkuljetus.

Harjun Rinkeli (ma-pe 9-17, la 10-17) Prismantie 1. Lounaan hintaan kuuluu kotiinkuljetus.

Herkkuhetki Kentala (ma-pe 10-13) Tehtaankatu 45. Nouto tai kotiinkuljetus. (Lounasravintolalla ei ole verkkosivuja, yhteyden saa puhelimitse p. 06 831 0241)

Lounaskahvila Harald (ma-pe 10-14) Koppisentie 3. Ravintola on mukana ResQ-palvelussa.

Lounasruokala Tuula (ma-pe 11-13.30) Kölitie 3.

Pata'n keittiö (ma-pe 10.30-12.30) Kuljettajantie 3. Nouto tai kotiinkuljetus.

Port Tower Bistro (ma-pe 10.30-13.30) Satamatie 330. Noutoravintola.

Ravintola Amarillo (ma-pe 11-19, la-su 12-19) Kauppatori 4. Nouto tai kotiinkuljetus.

Rock'n Roll Diner (ma-to 10.45-19.00, pe 10.45-20, la 12-20, su 13-18) Rantakatu 9. Kotiruokalounas tai dinerin ruokalista. Nouto tai kotiinkuljetus.

Ruokala Saima (ma, ti, to, pe 10.45-12) Satamakatu 40. Nouto tai kotiinkuljetus.

Sigrids (ma-pe 11-14) Rantakatu 7. Take away -annokset noudetaan kassalta, vaihtoehtona toimitus suoraan autoon ravintolan oven eteen.

Sällskapsklubben (ma-pe 9-13.30) Torikatu 27. Nouto tai kotiinkuljetus Kokkolan kaupunkialueella.

Villa Elba (ma-pe 8-15) Sannanrannantie 60. Noutoravintola.

Etnisiä ravintoloita

Miyabi Sushi (ma-pe 10.30-21, la-su 12-21) Tehtaankatu 14. Kotiinkuljetus joka päivä. Japanilainen ravintola on mukana ResQ-palvelussa.

Punjab Grill (ma-la 11-22, su 12.30-20), Torikatu 18. Nouto tai kotiinkuljetus. Intialainen ravintola on mukana ResQ-palvelussa.

Phrikthai (ma-pe 11-16) Isokatu 14. Thaimaalainen ravintola on mukana ResQ-palvelussa.

Tan Binh (ma-la 10-18) Tehtaankatu 8. Vietnamilaista noutoruokaa.

Paikallista pitopalvelua

Gastro Kettu (ma-pe 10.30-14). Gastro Kettu on haamuravintola eli verkossa toimiva uudenaikainen pitopalvelu, josta voi tilata lounaan kotiin tai työpaikalle kuljetettuna.

Catering & Pitopalvelu Tommi Myllykangas myy noutoruokaa ennalta sovittuina ajankohtina Ravintola Pyyn pihalla, Kasikulmantie 3.

Palvelutalojen lounasravintolat ja keittiöt

Lounasravintola Emeliehemmet (ma-su 11-12.30) Sairaalakatu 11. Nouto tai kotiinkuljetus.

Lounasravintola Pettersborg (ma-su 10-13) Kansakoulukatu 17. Kotilounaan hinta sisältää kotiinkuljetuksen. Keittiö on auki joka päivä myös pääsiäisen ajan.